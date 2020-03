Los especialistas desaconsejan la ingesta de alcohol en la cuarentena

El coronavirus nos obliga a quedarnos en casa en cuarentena obligatoria , por lo que no sería extraño que nos den ganas de amenizar este momento aislamiento social con una cerveza fría en el balcón, una botella de vino con la comida (pero no solo los domingos, porque más de uno ya perdió noción de los días) o intenemos ponerle onda al sábado a la noche con un rico Aperol.

Ahora bien, ¿acaso las bebidas alcohólicas son un aliciente para pasar mejor la cuarentena total. ¿O, por el contrario, podrían propiciar el mal humor o la depresión ?

Según el Dr. Claudio Waisburg, neurólogo y director médico del Instituto SOMA, "en el caso de quienes consumen alcohol de manera sana y moderada y que no tienen ningún antecedente de riesgo, no habría una indicación médica para decir que no consuman nada". De todas formas, el neurólogo recomienda a quienes tengan el hábito de beber una copa de vino al día, que lo suspendan por este tiempo.

Y en el caso de las personas que tengan antecedentes previos de consumo problemático y/o abusivo de alcohol, o antecedentes de patologías psiquiátricas, como depresión, trastorno generalizado de ansiedad, bipolaridad o trastornos psicóticos, "la familia debería estar atenta a que no consuma nada", asevera Waisburg.

Por qué se recomienda no tomar alcohol en cuarentena

En este contexto, la gente (mal) usa el alcohol como un medicamento o como un tranquilizante para poder sobrellevar el estrés y la ansiedad que provoca el coronavirus y la cuarentena, o como si fuera un medicamento para poder dormir mejor.

Sin embargo, el confinamiento en nuestros hogares hace que se pierda ese ' límite social ' fundamental que nos impone un stop al beber alcohol: cuando las personas toman, hay un espacio social que los controla y les recuerda cómo hay que comportarse en relación a ciertas normas, códigos, en qué situación se llega al trabajo o una reunión, etc. Y, como durante la cuarentena no vamos a estar expuestos a este límite social, "puede ser que no logremos darnos cuenta de que estamos pasando a un consumo más preocupante", dice el neurólogo.

Y si se abusa de las bebidas alcohólicas, se sufren las consecuencias.

"Como es un potenciador de emociones, el alcohol nos pone más eufóricos, más intensos. Por eso preocupa que una persona que, por estar en cuarentena no estuviera teniendo emociones que sean sanas, esa emoción puede potenciarse con el consumo de bebidas alcohólicas", afirma Waisburg.

Asimismo puede conducir a desajustes conductuales , excitación psicomotriz, conductas agresivas o a un cuadro de intoxicación, como el coma alcohólico. "En este momento de crisis sanitaria sería crítico y su atención médica corre más riesgo para ser atendido y/o infectarse con el virus en un centro asistencial donde acudan o sea trasladado", resalta el director médico del Instituto SOMA.

El límite social en el consumo de alcohol se pierde durante la cuarentena

Además el alcohol altera la estructura del sueño . Lejos de permitirnos dormir como un bebé, empeoraría la calidad del sueño y esto conduciría a más estrés, ansiedad, y malestar.

También puede provocar alteraciones cognitivas, falta de energía e irritabilidad. "El consumo de alcohol en tiempos de cuarentena obligatoria es como una pequeña bolita de nieve en la punta de la montaña. Irá cayendo, rodando y haciéndose cada vez más grande e irán apareciendo una serie de complicaciones que van unas concatenadas con las otras", el Dr. Claudio Waisburg.

¿Qué se recomienda ingerir en cuarentena?

Para atravesar la pandemia del coronavirus, tener un buen estado de salud es vital.

"No vamos a poder fortalecer el sistema inmune más allá de lo normal, pero sí podemos evitar que se debilite", sostiene la Lic. en Nutrición, Analía Moreiro y agrega: "Si la alimentación es insuficiente habrá una disminución de nuestras defensas y, por ende, estaremos más propensos a contraer resfríos y gripes, además del coronavirus".

Siete alimentos para no debilitar el sistema inmune durante la cuarentena

Cítricos : tienen un alto contenido de Vitamina C. Este micronutriente mejora el sistema inmune disminuyendo los síntomas del resfrío en general y ayudando a una recuperación más rápida. Se recomienda consumir naranja, mandarina, kiwi, limón, pomelo, verduras de hoja verdes y ají morrón.

: tienen un alto contenido de Vitamina C. Este micronutriente mejora el sistema inmune disminuyendo los síntomas del resfrío en general y ayudando a una recuperación más rápida. Se recomienda consumir naranja, mandarina, kiwi, limón, pomelo, verduras de hoja verdes y ají morrón. Ajo : es considerado un antibiótico natural por sus propiedades antivirales y antibacterianas. El único inconveniente es que habría que consumirlo en altas cantidades para que actúe como antibiótico.

: es considerado un antibiótico natural por sus propiedades antivirales y antibacterianas. El único inconveniente es que habría que consumirlo en altas cantidades para que actúe como antibiótico. Yogur : es bueno consumirlo por las bacterias que contiene. Su función se centra en el intestino y ayuda a potenciar las defensas. Aporta probióticos que son microorganismos que alimentan nuestra flora intestinal que a su vez son una barrera para todo tipo de infecciones. Conviene consumir yogur griego o natural, en lo posible casero.

: es bueno consumirlo por las bacterias que contiene. Su función se centra en el intestino y ayuda a potenciar las defensas. Aporta probióticos que son microorganismos que alimentan nuestra flora intestinal que a su vez son una barrera para todo tipo de infecciones. Conviene consumir yogur griego o natural, en lo posible casero. Agua : beber casi 2 lts. de agua por día ayuda a mantener hidratada la mucosa y proteger las vías respiratorias además de que es necesaria para un montón de procesos metabólicos.

: beber casi 2 lts. de agua por día ayuda a mantener hidratada la mucosa y proteger las vías respiratorias además de que es necesaria para un montón de procesos metabólicos. Tomate y remolacha : con alto contenido de carotenos y Vitamina A, son siempre necesarios para mantener altas las defensas.

: con alto contenido de carotenos y Vitamina A, son siempre necesarios para mantener altas las defensas. Frutos secos y cereales integrales : ricos en manganeso, cobre y zinc, que son los principales minerales para mejorar el funcionamiento del sistema inmune. También, son fuente de proteínas y grasas saludables. Arroz integral, panes o galletitas de salvado, almendras, nueces y avellanas, no pueden faltar en tu dieta de todos los días.

: ricos en manganeso, cobre y zinc, que son los principales minerales para mejorar el funcionamiento del sistema inmune. También, son fuente de proteínas y grasas saludables. Arroz integral, panes o galletitas de salvado, almendras, nueces y avellanas, no pueden faltar en tu dieta de todos los días. Pescados azules : sardinas, salmón, anchoas y atún son alimentos ricos en ácidos grasos omega 3. Además, aportan proteínas de alto valor biológico. También contribuyen a elevar los niveles de vitamina D.