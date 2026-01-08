Las cinco mejores plantas para tu habitación, según un experto en jardinería

El experto en jardinería Álvaro Pedrera, con más de 247 mil seguidores en Instagram, compartió un video donde identificó las cinco mejores plantas para el dormitorio. El especialista enfatizó que, al elegir, es preferible optar por “opciones con hojas redondeadas o formas orgánicas”, ya que resultan “más agradables y producen una energía más acogedora” en estos espacios. Al colocar estas plantas para el lugar del descanso, se logra renovar la energía y mejorar la calidad del aire de la habitación.

La primera en su lista es el Lirio de la paz gigante, calificado como “el limpiador de aire definitivo”. Esta planta es ideal para el dormitorio, un lugar con ventanas a menudo cerradas, ya que “purifica el aire mientras duermes”. Esta versión de gran tamaño del clásico Spathiphyllum se distingue por sus hojas verdes alargadas y espatas blancas. Requiere luz indirecta y riego cuando la tierra superficial está seca. Es crucial tener en cuenta su toxicidad si es ingerida, siendo poco recomendable para hogares con mascotas.

Luego, Pedrera sugiere el Potus plateado, elogiando sus “hojas brillantes que parecen casi de plata”. Lo considera “súper fácil de cuidar y crece muy rápido”, convirtiéndolo en una elección ideal para principiantes o personas con poco tiempo. Esta popular planta de interior, con hojas en forma de corazón y manchas plateadas, funciona excelentemente como colgante o trepadora en estantes. Posee una gran resistencia, adaptándose a luz indirecta brillante, aunque puede sobrevivir en lugares con sombra.

Las plantas son una opción ideal para mejorar la decoración del dormitorio (Foto: Freepik)

El Tronco de Brasil, o palo de agua (Dracaena fragrans), ofrece “un toque de selva tropical en el dormitorio”, según Pedrera. Es una planta “robusta y fácil de mantener, perfecta para dar vida” a la estancia. Con su apariencia de “mini-palmera”, tallos anchos y hojas largas, a menudo con franjas amarillas, se adapta bien a espacios interiores, incluso con poca luz. Es vital protegerla de la exposición directa al aire acondicionado, pues prefiere mantener temperaturas estables.

La Calathea Ornata Pinstripe ocupa el cuarto lugar, destacándose por sus hojas ovaladas de verde muy oscuro con líneas rosadas o crema, y un reverso violáceo. Este diseño la convierte en una opción visualmente impactante para decorar interiores. Proveniente de ambientes selváticos, demanda cuidados específicos: luz brillante pero filtrada, sin sol directo que dañe sus hojas, y un sustrato que se mantenga húmedo, evitando el exceso de agua.

La calathea es ideal para decorar interiores (Foto: Freepik)

Finalmente, la Maranta Fascinator cierra la selección. Su característica más notable es que “sus hojas se mueven con la luz como si bailasen con ella”, lo que Pedrera describe como “un espectáculo”. Sus hojas son de un verde intenso con manchas claras y nervaduras rojas. Un detalle cautivador es que se pliegan hacia arriba al caer la noche y se abren nuevamente. Requiere luz indirecta media y prospera en ambientes con alta humedad, siendo útil un vaporizador.

Colocar plantas en el dormitorio es beneficioso porque contribuyen a crear un ambiente más saludable y relajante: ayudan a mejorar la calidad del aire al absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno, aumentan la humedad natural del espacio y reducen la sensación de sequedad. Además, su presencia tiene un efecto positivo en el bienestar emocional, ya que el contacto visual con la naturaleza disminuye el estrés, favorece la calma y puede mejorar la calidad del descanso. Integrar plantas al dormitorio también aporta calidez y armonía estética, haciendo del espacio un lugar más acogedor y propicio para el sueño. De esta manera, no hay excusa para no empezar a implementar esta mejora en el lugar del descanso.