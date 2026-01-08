Cómo se debe consumir magnesio para desintoxicar el cuerpo

El consumo de magnesio se presenta como una alternativa eficaz para lograr un vientre plano y depurar el organismo mediante la eliminación de toxinas. El Instituto Mayo Clinic advierte sobre la complejidad de la obesidad y el exceso de grasa corporal. La incorporación de este mineral a la dieta diaria, junto con la actividad física, resulta fundamental para el cuidado del peso y el bienestar general, aunque cabe aclarar que siempre es fundamental consultar con el médico de cabecera antes de sumar nuevos elementos a la dieta.

La dilución de 3 gramos de cloruro en medio vaso de agua tras el desayuno favorece la reducción del vientre y la eliminación de toxinas (Fuente: Pexels)

Cómo consumir magnesio para desintoxicar el cuerpo

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos remarcan la necesidad de este nutriente para múltiples procesos biológicos, ya que el cuerpo lo utiliza para formar proteínas y regular la función de los músculos y del sistema nervioso.

También controla la presión sanguínea y los niveles de azúcar en la sangre. Para lograr estos efectos, el consumo requiere una presentación y una dosificación específicas. La versión más recomendada es el cloruro de magnesio.

Se debe diluir una porción de 3 gramos de cloruro de magnesio en medio vaso de agua y tomarse después del desayuno. Esta forma de consumo repercute positivamente en el cuidado integral de la salud y en la reducción del peso corporal.

El magnesio colabora en la reducción del vientre cuando su consumo complementa una dieta rica en vitamina B1 Alexey Tulenkov

La ingesta de este mineral funciona como un complemento de una dieta específica, verificada previamente por un nutricionista.

Los resultados en la pérdida de peso y la obtención de un vientre plano dependen de la combinación del magnesio con alimentos ricos en vitamina B1, como la espinaca, el arroz integral y la carne de cerdo. La integración de estos productos a la alimentación diaria junto con el cloruro potencia los efectos saludables del mineral.

Cinco beneficios de tomar magnesio

Los Institutos Nacionales de Salud remarcan cinco virtudes específicas que ofrece este mineral al cuerpo humano, más allá de la pérdida de peso:

Regula el metabolismo: Interviene en la metabolización de grasas y carbohidratos.

Interviene en la metabolización de grasas y carbohidratos. Reduce la retención de líquido: Colabora en la eliminación de líquidos y reduce la hinchazón.

Colabora en la eliminación de líquidos y reduce la hinchazón. Mejora la digestión: Ayuda en la eliminación de toxinas del cuerpo y previene el estreñimiento.

Ayuda en la eliminación de toxinas del cuerpo y previene el estreñimiento. Aporta energía: Previene la fatiga y estimula la actividad física por su aporte energético a nivel celular.

Previene la fatiga y estimula la actividad física por su aporte energético a nivel celular. Ayuda a controlar el estrés: Resulta ideal para relajar el cuerpo y disminuir la ansiedad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.