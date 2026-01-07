Quiénes fueron las “royals” europeas que más gastaron en moda en 2025 y cuánto invirtió Máxima en su vestidor

En las monarquías europeas el estilo, la moda, cada aparición pública de las mujeres implica una elección cuidada: son el epicentro de las noticias, protagonistas mediáticas. Marcan tendencia, mezclan la sofisticación y la modernidad en su vestimenta. Le prestan atención a cada detalle.

Todo implica una inversión considerable. Por eso la página web UFO No More, especializada en analizar anualmente las agendas públicas de las coronas y sus guardarropas, realizó un estudio mediante el cual estimaron el valor de la ropa y los accesorios que usaron las principales damas de la realeza por primera vez en eventos públicos durante 2025 y, por consiguiente, el gasto total que se desprende de esto.

El ranking de la inversión en ropa y accesorios de la realeza, realizado por el sitio UFO No More

El ranking toma como base 20 royals. No es un trabajo fácil, como explican en la misma página: hay piezas que permanecen como UFO (Unidentified Fashion Objects o Objetos de Moda No Identificados), a lo que se suma aquellas que, pese a conocer los diseñadores, fueron confección personalizada o cuyo precio se desconoce. Además, cabe destacar que el recuento identifica únicamente piezas nuevas, por lo que el valor se calcula a partir de los precios oficiales o estimaciones de mercado. La conclusión en términos monetarios: en total se gastaron 1,6 millones de euros en un año en 1464 piezas identificadas.

Olympia de Grecia lideró el ranking de 2025

Este año, la joven Olympia (25), princesa de Grecia, desbancó por poco a Charlene de Mónaco, que venía como líder indiscutible desde hacía cinco años, y se ubicó en la primera posición. Olympia estrenó 79 piezas y gastó, en total, 246.614 euros. Con esto, avanzó un puesto comparada con el año pasado, en donde había gastado 117.196 euros. La revista Hola la define como “la royal favorita de la alta costura” y asegura que “se consolidó como uno de los rostros más influyentes de la Generación Z en términos de estilo”.

Charlene, princesa de Mónaco, se quedó con el segundo puesto al invertir 244.483 euros en 127 looks. Sus gastos en moda fueron bajando con los años. Por ejemplo, en 2024 había desembolsado 324.588 euros; en 2023, 371.821; y en 2022, 739.000. Los medios europeos, como El País, suelen remarcar cada vez que se publican estos datos que las cifras de Charlene “vuelven a confirmar el ostentoso tren de vida que lleva –teniendo en cuenta que tampoco es de las que tiene una agenda más ajetreada– y que sigue siendo una preocupación en el pequeño principado”.

La princesa Charlene de Mónaco gastó 244.483 euros en 127 looks Getty Images

El podio lo completa Meghan Markle, la duquesa de Sussex, que estrenó 207 artículos, el número más alto entre todas las analizadas, por un gasto total de 168.094 euros. Lo interesante es que Markle no tiene agenda institucional, ya que, junto a su esposo, el duque Harry, renunciaron a su papel activo dentro de la familia real en 2020. Pese a eso, este año escaló del puesto seis al tres en la lista de UFO No More.

Meghan Markle y su esposo Harry, duques de Sussex, renunciaron en 2020 a sus derechos nobiliarios; ella tiene una serie de cocina en Netflix, "Con amor, Meghan" Netflix - With_Love_Meghan_n_S2_E3_00_06_48_20

La reina Máxima de Holanda debutó 96 prendas nuevas durante el año, lo que le valió un gasto por 102.214 y el cuarto puesto. También fue una escalada importante: en 2024 se encontraba en la mitad de la tabla (en la 12° posición) y había invertido 59.726 euros. No cabe dudas de que la monarca nacida en la Argentina es una apasionada de la moda y uno de los miembros reales que más llama la atención de los fotógrafos y las revistas especializadas.

En el quinto puesto está Zara Tindall, la hija de la princesa Ana del Reino Unido, quien gastó 90.640 euros en 107 prendas. Pese a que fue menos que en 2024, cuando gastó 127.984 en 109 piezas, mantuvo el mismo lugar. Tindall, como los duques de Sussex, también renunció a sus títulos y a la vida palaciega.

La reina Máxima deslumbró en el Día del Príncipe con un look que estrenó hace 14 años (Foto: Patrick van Katwijk)

Le sigue la duquesa Sofía de Edimburgo en la sexta posición, con 105 items y 83.354 euros desembolsados, lo que la llevó a bajar desde el cuarto puesto que ocupó en 2024. En esa ocasión la razón tuvo una razón de agenda para avanzar posiciones, como explicó El País: “en 2024 vio incrementada su agenda real para servir de apoyo a los Windsor tras los diagnósticos de cáncer de Carlos III y la princesa Kate Middleton, que dejaron en serios problemas de representación a la corona británica (también por algunas ausencias de la reina Camila)”.

En el puesto 7 se encuentra, justamente, la princesa de Gales Kate Middleton, con 75 prendas y 80.187 euros invertidos. Luego del diagnóstico de cáncer y de su intervención en 2024, y alejada por esos meses de las funciones públicas, ese año estuvo al final de la lista, en el puesto 19°, pero siempre se posicionó en los escalones más altos del podio.

Kate Middleton junto a su esposo, el príncipe William

La princesa Marie-Chantal de Grecia, madre de Olympia, debutó 38 piezas y gastó 80.187 euros, con lo que mantuvo la octava posición, aunque gastó y estrenó menos ropa que en 2024. Después fue el turno de la reina consorte de Dinamarca, María, que fue proclamada el 14 de enero de 2024.

Por último, el top ten lo cierra la princesa Beatriz de York, hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson. En total gastó 54.598 euros en 55 piezas. Subió cinco puestos en un año.

A pesar de haber comprado más ropa que otras se ubicó en las últimas posiciones del podio Isaac Buj - Europa Press - Isaac Buj - Europa Press

Una de las personalidades más destacadas de la realeza europea es la reina Letizia de España, que pese a sus múltiples apariciones públicas y a su estilo, suele mantenerse siempre cerrando la lista. En 2025 no fue la excepción, de hecho, cayó tres puestos y se ubicó en la posición 16, con un gasto total anual de 44.064 euros, aunque estrenó bastantes piezas más que otras: 145.

El número puede deberse a que, además, figura como la mujer más trabajadora del año pasado de las monarquías, con 121 jornadas, según otro ranking del mismo portal web. La tendencia en ropa y gastos –más prendas por menos valor– la viene sosteniendo por lo menos desde el año anterior, con el estudio de 2024. El País dijo en ese momento: “Es habitual ver cómo la Reina apuesta por prendas de marcas a precios asequibles, sin dejar de lado aquellas opciones más exclusivas y personalizadas”.