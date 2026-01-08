La vitamina mágica para regular la circulación sanguínea

La ciencia médica señala la importancia de ciertas vitaminas para asegurar el transporte correcto de oxígeno a través del organismo. La incorporación de estos compuestos antioxidantes mediante la alimentación constituye una herramienta central para preservar la integridad de los vasos sanguíneos. Distintos estudios evalúan la capacidad de estas sustancias para frenar el daño celular y evitar obstrucciones graves a largo plazo.

¿Cuál es la mejor opción para las arterias?

La comunidad médica debate sobre la efectividad de distintos elementos para el cuidado vascular. La vitamina C y la vitamina E figuran entre las opciones más destacadas, ya que ambas se asocian con mejoras en el transporte de sangre y nutrientes.

La vitamina C resulta esencial para la síntesis de colágeno. Esta proteína mantiene la estructura de los vasos sanguíneos y actúa como antioxidante y protege las células endoteliales de los radicales libres. Su acción mejora la función vascular y favorece una circulación fluida en el cuerpo humano.

La ciencia médica señala la importancia de ciertas vitaminas para asegurar el transporte correcto de oxígeno por el organismo ROSSANDHELEN 2019

Un sector de los especialistas destaca la vitamina E por su capacidad de protección celular ante daños oxidativos. Este nutriente ayuda a prevenir la oxidación del colesterol LDL. El proceso reduce el riesgo de formación de placas en las arterias y mejora el flujo sanguíneo. Se sugiere también su utilidad para dilatar los vasos, una característica que beneficia sobre todo a pacientes con colesterol alto. Su función combate la acumulación de radicales libres capaces de dañar moléculas como el ADN, los lípidos y las proteínas.

La vitamina E protege las células del daño oxidativo y colabora en la dilatación vascular para prevenir la formación de placas en las arterias Imagen de drobotdean en Freepik

En qué alimentos se encuentra la vitamina E

La vitamina E se encuentra en una variedad de productos naturales. Los alimentos con alto contenido de grasas saludables suelen aportar las mayores cantidades.

Nueces y semillas: Almendras, avellanas, cacahuetes, nueces, semillas de girasol, de calabaza y de sésamo son excelentes fuentes.

Almendras, avellanas, cacahuetes, nueces, semillas de girasol, de calabaza y de sésamo son excelentes fuentes. Aceites vegetales: Aceite de germen de trigo, de girasol, de cártamo y de almendra.

Aceite de germen de trigo, de girasol, de cártamo y de almendra. Verduras de hojas verdes: Espinacas, brócoli, acelgas y kale.

Espinacas, brócoli, acelgas y kale. Palta: Esta fruta aporta vitamina E y grasas saludables.

Esta fruta aporta vitamina E y grasas saludables. Frutos secos: Pasas, dátiles y damascos secos.

Pasas, dátiles y damascos secos. Pescados grasos: Salmón, trucha y arenque contienen el nutriente, aunque en cantidades menores comparado con otros alimentos.

Salmón, trucha y arenque contienen el nutriente, aunque en cantidades menores comparado con otros alimentos. Hortalizas: Batata, pimiento rojo y tomate.

Batata, pimiento rojo y tomate. Cereales y productos integrales: Germen de trigo y salvado de trigo.

La vitamina E se encuentra en varios productos naturales Imagen de jcomp en Freepik

Los riesgos del exceso y la supervisión profesional

La evidencia sobre la superioridad de una vitamina frente a la otra presenta resultados mixtos. No todos los estudios confirman beneficios significativos, ya que el consumo de suplementos de vitamina E en dosis muy altas puede resultar perjudicial. Existe un riesgo de aumento de hemorragia.

La consulta con un profesional de la salud es obligatoria antes de iniciar cualquier suplementación . Esta precaución cobra vital importancia si la persona consume medicamentos anticoagulantes. La orientación personalizada según las circunstancias individuales evita complicaciones. Una dieta equilibrada y variada con amplia gama de nutrientes es fundamental para promover la salud cardiovascular.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.