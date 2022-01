Cría a su bebé de siete meses con una dieta vegana y la critican duro en las redes: “Necesita carne”

Una mujer de Edinburgh, Scotland, generó polémica en las redes sociales por seguir una dieta vegana para su bebé. La joven comparte todos los días videos en Tik Tok en los que se ve a su pequeña hija Oak, de tan solo siete meses, comer verduras, frutas y algunas semillas. Por esta razón fue criticada por cientos de usuarios, quienes le demostraron su enojo mediante cientos de comentarios.

Tasj Rose -cuyo verdadero nombre es Natasha- es una influencer que comparte con sus seguidores sus hábitos veganos, algo que también decidió inculcarle a su bebé. Por esta razón muchas personas reaccionaron en contra de la madre de 25 años, bajo el argumento de que la carne es muy necesaria en las dietas de los más chicos.

Una madre vegana generó cientos de reacciones por inculcarle la misma alimentación a su bebé

“Los bebés necesitan carne en sus dietas”, le escribió un usuario a la joven en una de las últimas publicaciones. Otra persona coincidió con el usuario y contestó: “Esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que es mejor para tu bebé, sos vos siendo egoísta”. Un joven fue más allá y comentó de forma contundente: “Servicios para niños por favor”.

"Servicios para niños por favor", le escribió un usuario de TikTok Captura

Como respuesta, Rose subió un video en el que se muestra junto a su bebé en brazos y una descripción al pie: “está bien cuidada, feliz y sana. Eso es todo lo que importa #VeganBaby”. Entre otros mensajes, un joven quiso saber por cuánto tiempo será vegana la pequeña y la mujer respondió: “Lo que haga cuando sea mayor es su elección”.

En una reciente entrevista con The Post afirmó que Oak cuenta con todos los nutrientes, incluyendo frutas, verduras, frijoles y semillas. Respecto de cómo empezó su particular estilo de vida, expresó: “Amo a los animales y no estoy de acuerdo con usarlos para nuestros propios medios”.

La mujer se muestra con su bebé en la naturaleza, juntando algunos frutos para alimentarse, siempre respetando su alimentación vegana Instagram

La joven también aclaró que amamanta a su hija y que eso no entra en conflicto con su dieta. “Creo que la leche de vaca es para vacas bebés y la leche humana es para humanos bebés. Soy capaz de consentir que beba o tome mi leche, de los animales no”. Y agregó: “Por muchos años fui vegetariana pero a finales de 2021 comencé mi transición a vegana”.

También hizo alusión a las críticas que recibió recientemente en sus ultimas publicaciones, argumentando que no les da tanta importancia. “Mi reacción honesta hacia las personas que nos amenazan a mí y a mi hija porque elijo seguir una dieta basada en plantas es que no tienen educación y tienen opiniones mal informadas sin evidencia o investigación que las respalde”.

Por último, Natasha concluyó: “Espero educar a las personas sobre las dietas basadas en plantas. Quiero mostrarles que es saludable y posible de hacer por ellos mismos y también por sus hijos”.

La joven se luce con su bebé rodeada de animales y en un campo lleno de naturaleza Instagram

En la actualidad la joven se ocupa de difundir avisos a favor de la alimentación vegana, y mientras tanto se muestra en campos rodeados de naturaleza junto a su pequeña, sin importarle las críticas de los detractores que le salen al cruce cada vez que comparte sus experiencias.