Revelan los increíbles trucos visuales que se usan en publicidad para vender alimentos

La publicidad siempre se valió de sofisticados recursos técnicos para embellecer y enmascarar los productos que promocionan con el fin de seducir a sus potenciales clientes. Así, y como se logra hoy con los filtros de imágenes de las redes sociales, una postal insulsa puede convertirse en un verdadero objeto de deseo.

Lo cierto es que poco se sabe de las técnicas que se utilizan para crear una vista atractiva gracias a los trucos de los especialistas en imagen.

De esa manera, mucho de lo que vemos en nuestras pantallas luce mejor de lo que en realidad es. Es por esa razón que una cuenta de Tik Tok se volvió viral luego de revelar cuáles son las técnicas que se usan en publicidad a la hora de embellecer platos de comida para que resulten irresistibles a la vista.

Trucos que se usan en publicidad para vender alimentos

En un video publicado el 26 de diciembre, el usuario @videosofinterest mostró lo fácil que es armar una producción fotográfica y cómo con algunas estrategias las publicidades muestran los alimentos a la perfección. Para la sorpresa de todos, los fotógrafos reemplazan algunos ingredientes de las comidas con pegamento, labiales y hasta aerosol para el pelo.

El primer plato que muestra el clip es una pizza de mozzarrella que luce impecable, con abundante queso y unos círculos de salame que no se mueven en ningún momento. ¿El truco? La salsa de tomate es reemplazada por pegamento para que de esa forma se asemeje a interminables filamentos de queso derretido.

Por otra parte, las piezas circulares del salame son colocadas con mucha precisión bajo la ayuda de un taladro. El resultado final es una porción perfecta e intacta.

El truco para derretir el queso en las publicidades de las pizzas Captura

Para el postre volcán de chocolate utilizan un preparado de slime y lo mezclan con harina de cacao para mantener la consistencia. Al plato final le agregan coco y lo calientan por unos segundos en el horno para que el líquido salga en abundancia.

El truco para generar una explosión de líquido en el volcán de chocolate Captura

Las frutillas están cubiertas con spray para el pelo ya que eso les agrega brillo y hace que se vean completamente frescas. Además utilizan lápiz labial para dejarlas completamente de color rojo y así evitar que la fruta se vea pálida.

A las frutillas se les coloca lápiz labial rojo y spray para el cabello Captura

Para el café realizan una preparación con agua y jabón para imitar la espuma de labebida recién vertida en la taza. Eso hace que la presentación visual sea más llamativa y de esa forma provoque una reacción positiva en sus consumidores.

Para el café utilizan agua y jabón Captura

No es fácil deducir que los helados no serían capaces de aguantar las altas temperaturas por las que deben pasar en un estudio a la hora de fotografiar y grabar una publicidad, y por ese criterio es que los productores realizan diversas mezclas para que estos no luzcan derretidos.

En este caso, la cuenta de Tik Tok mostró que para el helado de chocolate realizan una mezcla de puré de papas con un poco de colorante color marrón. Finalmente lo adornan con pegamento y colorante para comidas simulando ser una salsa.

Las publicidades suelen ser engañosas y muestran alimentos en perfecto estado Captura

Las atractivas burbujas en una copa de champagne las hacen mediante una simple pero ingeniosa técnica: una pastilla para la acidez. Como las burbujas no duran mucho en una copa, los productores llevan a cabo este paso para que duren por más tiempo.

Las burbujas del champagne no duran tanto tiempo en la bebida como muestran en las publicidades Captura

Luego de ver las distintas publicidades empleadas con sus respectivos trucos, la mayoría de los usuarios demostró su enojo ante el truco publicitario.

“Es ilegal que los productos que se anuncian no sean los mismos o estén cambiados en cualquier aspecto”, “mentiras, todo era mentira”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en esa red social.