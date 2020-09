Su mamá fue incondicional, inseparable y cómplice desde sus primeros días de vida.

En cada uno de los momentos deportivos trascendentes en la vida de Cristiano Ronaldo casi siempre aparece su madre. En las fotos con cada uno de los cinco balones de oro, en las cuatro Champions que obtuvo con el Real Madrid y hasta en la reciente liga italiana que conquistó con la Juventus, ella sale a su lado en las fotos.

Incondicional, inseparable y cómplice desde sus primeros días de vida Dolores Aveiro lo acompañó en todo momento alentándolo y apoyándolo, incluso, a la hora de cumplir con su sueño de ser futbolista en tiempos en que la familia vivía en una casa muy pequeña en San Antonio, una parroquia en las colinas cercanas a Funchal, la capital de Madeira (Portugal). A sus cinco años Cristiano vivía allí con su madre, su padre y sus tres hermanos con quien compartía el cuarto.

Una infancia en medio de la pobreza

"La ventana de la tercera habitación era prácticamente la única fuente de iluminación en aquella reducida vivienda de tres espacios, aparte de la luz que penetraba por los 10 o 12 agujeros del techo. No tenían dinero para reparar el tejado. Esa tercera habitación era donde se reunía la familia. Disponían también de un cuarto de baño, no más grande que un armario", relata Michael Part en el libro Ronaldo, su asombrosa historia.

Familia, escribió Cristiano en su Instagram Crédito: Instagram

La relación del futbolista con su mamá siempre fue muy estrecha y más aún en los momentos en que Dolores tuvo que afrontar varias adversidades en su vida como, por ejemplo, cuando fue operada hace 11 años a raíz de un cáncer de mama y cuando en marzo de este año fue internada por un derrame cerebral.

Hace un tiempo un periodista le preguntó al astro de la selección de Portugal la razón por la cual su madre vive en su casa. Y Cristiano sorprendió y emocionó con su respuesta como lo viene haciendo desde hace tantos años con su velocidad, su gambeta y sus goles.

"Mi madre me crió sacrificando su vida por mí. Ella dormía con hambre, para que por la noche yo pudiera comer. No teníamos dinero para nada. Ella trabajaba 7 días a la semana y por la noche como limpiadora para comprar mi primer botín para que yo pudiera ser jugador, todo mi éxito está dedicado a ella. Y mientras tenga vida siempre estará a mi lado, teniendo todo lo que yo pueda brindarle. Ella es mi refugio y mi mayor regalo".

Un nuevo amor y mudanza

José Dinis Aveiro, el papá de Cristiano Ronaldo, falleció en 2005 a los 51 años de una insuficiencia hepática después de muchos años de adicción al alcohol. Su prematura muerte no le permitió disfrutar de los 450 goles que su hijo conquistó en el Madrid ni de los cinco balones que cosechó.

Luego de un tiempo de estar sola, Dolores comenzó a salir (en secreto) con José Andrade que en su juventud se ganó la vida como jardinero, trabajo que le permitió conocer a la familia del astro portugués. Desde que formalizó ese romance ya no vive más con CR7. Actualmente, lo hace con su novio en Funchal (Portugal).

La mamá de Cristiano junto a su pareja, José Andrade

"El entorno del jugador portugués asegura que Andrade sigue siendo la misma persona humilde que era antes de pertenecer al círculo cerrado del futbolista. Eso sí, su estatus económico y social no tiene nada que ver a cuando realizaba labores domésticas. Ahora es posible incluso verle conducir un Porsche Cayman S, regalo que le hizo Cristiano en 2015", publicó en 2017 el diario El Mundo de España.

"Tensa relación"

La relación del jugador de la selección portuguesa con su madre era muy buena. Sin embargo, desde que Cristiano comenzó su relación con Georgina Rodríguez se rumoreó que su madre y ella mantienen una tensa relación. Lo cierto es que Dolores cada vez viaja menos a Turín (Italia) para ver a su hijo cuando la Juventus juega de local. Inevitablemente, esto hace que la relación entre madre e hijo no pase por su mejor etapa.

De hecho, esta no es la primera vez que el vínculo entre ambos no es color de rosa. La anterior crisis familiar fue cuando el ex jugador del Manchester United salía con Irina Shayk. Cuentan que Dolores le recriminaba a su hijo la actitud fría de la rusa con la familia. Parece que Irina no llegaba a congeniar con Dolores y los encuentros familiares empezaron a disminuir gradualmente, hasta el punto de estar un tiempo sin verse.

Cristiano junto a su novia Georgina Rodríguez

Mientras tanto, Dolores parece seguir los caminos de su hijo por la popularidad que viene cosechando en los últimos tiempos. Mientras que el crack de la Juventus tiene más de 237 millones de seguidores en Instagram, su mamá posee 2.200.000 de admiradores, seguramente una suma envidiable para muchas estrellas internacionales. En su cuenta, @doloresaveiroofficial, en la que apenas sigue a 378 personas, a la mamá de Cristiano cada vez se la nota más entusiasmada subiendo fotos junto a sus hijos, a sus nietos, a su pareja y a sus amigos haciendo públicos muchos momentos de su intimidad.