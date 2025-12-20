Entre hormigón, arte y naturaleza, así es la casa en el desierto que borra los límites entre la arquitectura y el paisaje

Diseñada como una extensión del terreno, esta obra fuera de serie en Nevada borra los límites entre interior y exterior, mientras que el arte y el mobiliario construyen la noción de hogar

LA NACION Inés Beato Vassolo Escuchar Nota

Para los japoneses, shakkei es tomar prestado el paisaje para que una casa se integre con su entorno y su jardín encaje en el terreno donde se implanta. Al otro lado del mundo, en el desierto de Nevada y pegada a la ciudad de Las Vegas, esta casa de Faulkner Architects encuentra una interpretación a aquella idea oriental.

Una puerta monumental que anticipa la sobriedad y la fuerza del concreto en el interior. Joe Fletcher

Esta obra no se posa, se desliza dentro del terreno árido hasta confundirse con el cañón Red Rock, con sus tonalidades y su materialidad rocosa; participa al desierto y a la ciudad en el reflejo de un gran espejo de agua, y se hermana con la naturaleza gracias a estrategias sostenibles.

El acceso se revela como un pasaje de luz y naturaleza: un pasillo enmarcado por muros de vidrio y un jardín vertical que anticipa la serenidad interior. Joe Fletcher

El cuidado de los recursos es un fuerte compromiso del estudio estadounidense: gran parte de la casa está semienterrada para permanecer en sombra iluminada y ventilada por patios, hay masa térmica, aire que circula por todos lados, parasoles, paneles fotovoltaicos y un entorno de plantas nativas que aumenta su densidad mientras se aleja de lo construido.

Entramos

La pintura de gran formato es obra del estadounidense Alex Katz, emblemático precursor del arte pop. Las lámparas elegidas para el interior oscilan entre piezas de las marcas Caste y Vibia, y diseños de Davide Groppi y Louis Poulsen. Tanto el interiorismo como la iluminación fueron encargados al estudio Concept Lighting Lab. Joe Fletcher

Puertas adentro, lo palpable: pinturas y muebles de diseño que introducen la escala íntima, ese gesto humano que vuelve hogar incluso a un refugio nacido del desierto.

El paisajismo estuvo a cargo del mexicano Hugo Sánchez, en colaboración con el estudio estadounidense Vangson Consulting. Joe Fletcher

Como el living-comedor es pasante y se abre a lado y lado del terreno, el espejo de agua alcanza a reflejar tanto el paisaje desértico como la artificialidad urbana, dos características indisociables de Las Vegas.

Con un sencillo gesto de diseño, la arquitectura logra reforzar el concepto de refugio ante la hostilidad del clima: tres muros que cortan el viento y no dejan ver nada más -ni nada menos- que el recorte del cielo. Joe Fletcher

“La casa soporta inviernos fríos y secos, veranos híper calurosos, vientos y tormentas monzónicas. El reparo, la solidez y la sostenibilidad fueron las directrices formales y materiales del proyecto”.

Un rincón minimalista donde el fuego se convierte en protagonista y el concreto abraza la calma del desierto. Joe Fletcher

Los arquitectos lograron darles protagonismo individual y un carácter casi sacro a cada uno de los cuatro elementos de la naturaleza: el agua, con una pileta elevada que refleja el paisaje y que se recorre en su largo desde el acceso; el fuego, en el sector aislado de la chimenea y en el living exterior; el aire, en la ventilación cruzada de todos los ambientes, y la tierra, en los colores del interiorismo y en la rusticidad del jardín.

Las rajas verticales en la pared de hormigón se repiten en diferentes sectores y con distinta intencionalidad: un desprendimiento del material que hace de escalón para la pileta, una ventana que permite ver el agua o una chimenea. Joe Fletcher

En un interior donde materia y color se diluyen sin inercia hacia el paisaje, las obras de arte y los objetos de iluminación restituyen la escala y la cuota doméstica, al tiempo que anclan focos de sorpresa y de ruptura de la paleta.

Dentro, se reiteran los materiales de la fachada y de los espacios abiertos (hormigón, chapa y madera), una decisión que consolida el vínculo interior-exterior y convierte la casa en un territorio poroso, donde adentro y afuera se mezclan sin jerarquías. “Hay honestidad y continuidad: lo que es hormigón afuera, también lo es adentro. Y así con cada elemento”, detallan los arquitectos. Joe Fletcher

“El interior es una mezcla de arquitectura contemporánea minimalista con un toque ecléctico, cálido y humano que a través de textiles y obras de arte, consigue suavizar la robusta estructura de hormigón sin desconectarse del paisaje desértico”.

El baño del dormitorio principal combina madera y mármol para crear una atmósfera cálida y sofisticada. Joe Fletcher

Las obras de arte se trasladan al exterior en forma de esculturas. Las piezas de acero patinado del pasillo (una vez más, integradas tanto al paisaje como al revestimiento metálico del sector) llevan la firma del artista británico Antony Gormley.

Escultura del artista británico Antony Gormley. Joe Fletcher

“El enriquecimiento del resultado final, con piezas de arte y mobiliario que mezclan las costumbres familiares de nuestros clientes y su herencia, fue absoluto mérito de ellos”.

El nivel superior está protegido por una malla de acero perforada que filtra la luz que recibe la terraza. Además, al estar en voladizo, asegura sombra para los vehículos que se estacionan debajo. Joe Fletcher

“A medida que debatíamos con los dueños la intención de pensar la casa como un paisaje construido en hormigón, su participación y entendimiento técnico fue creciendo notablemente”, comparten los arquitectos.

La iluminación de los espacios exteriores se diseñó con piezas de Catellani & Smith, Hunza, B-K Lighting y Gloster. Joe Fletcher

“La mezcla de arena, grava y cenizas de origen local da forma a los pisos y paredes de concreto, que adquieren un tono beige bajo la intensa luz del desierto, evocando junto al metal cobrizo, las montañas lejanas del cañón Red Rock”.

La pileta fue diseñada y ejecutada por la empresa Ozzie Kraft Pools. Joe Fletcher

Por las noches, cuando las persianas pueden abrirse sin temor al calor en los ambientes iluminados, la casa cobra un aspecto distinto, liviano.