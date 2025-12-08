¡Qué puntería! Cristiano Ronaldo invierte en la IA Perplexity mientras el New York Times demanda a la compañía

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha invertido en la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) Perplexity AI y ha firmado un acuerdo de colaboración con la misma.

“Hoy anunciamos que Perplexity ha firmado una alianza global con Cristiano Ronaldo, uniendo su legado de superación personal con un motor de respuestas de IA diseñado para quienes esperan lo mismo de sus herramientas”, ha reivindicado la compañía en una nota de prensa, si bien el importe y tamaño de la participación de Ronaldo sobre la sociedad no han trascendido.

“Esta colaboración va más allá de un simple patrocinio. Ronaldo confía en Perplexity en momentos cruciales, como discursos de premios y anuncios importantes. Ahora también es inversor en Perplexity”, se ha limitado a detallar la tecnológica en ese sentido.

Además, la empresa dedicada a los motores de búsqueda con IA ha indicado que, para celebrar este hito, ha lanzado un centro a modo de experiencia interactiva de CR7 (acrónimo por el que es conocido el astro luso) donde los usuarios pueden explorar su carrera, ver imágenes exclusivas, explorar preguntas seleccionadas, revivir sus goles más icónicos y descubrir las historias detrás de ellos. En esa línea, han agregado que, a lo largo de la colaboración, se ofrecerán más contenidos, experiencias y productos exclusivos.

Cómo funciona el buscador Perplexity con IA

Perplexity es una startup fundada en 2022 y, al calor de su última ronda de financiación cosechada el pasado septiembre, arroja una valoración de US$20.000 millones.

Por su parte, Cristiano Ronaldo, exjugador del Real Madrid que milita actualmente en el Al-Nassr de Arabia Saudí y que es internacional por Portugal a sus 40 años de edad tras una prolífica carrera en las principales ligas de Europa, atesora un patrimonio de US$1400 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Demanda del New York Times y el Chicago Tribune

Los periódicos estadounidenses The New York Times y Chicago Tribune han demandado a la startup de inteligencia artificial Perplexity tras acusarla de acceder, copiar y distribuir su contenido, protegido por derechos de autor.

En las demandas interpuestas, a las que ha tenido acceso Bloomberg, el diario neoyorkino ha asegurado que Perplexity ha hecho un uso “a gran escala” de sus artículos en las respuestas ofrecidas a los usuarios, lo que habría puesto en entredicho su reputación y su labor informativa.

De su lado, el Tribune ha indicado que Perplexity está “lucrando ilegalmente de la confianza adquirida por el periódico durante muchos años” al reciclar la información escrita por sus reporteros y mezclarla con otras fuentes.

En este sentido, Perplexity también ha sido denunciada en Italia por RTI y Medusa Film, empresas propiedad de la familia Berlusconi, al sostener que la IA estaba haciendo un uso no autorizado de sus películas y programas de televisión para entrenar los algoritmos.