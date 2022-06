Critican al joven que en pleno asalto salió corriendo y abandonó a su pareja con los ladrones

Una cámara de seguridad captó el momento en que un joven abandona a su pareja al ver que iba a ser asaltado por unos delincuentes. La escena, captada en una calle de Ecatepec, México, se viralizó tras ser difundida en las redes sociales.

En las imágenes, se aprecia cómo los enamorados transitaban por la vía pública cuando dos sujetos que viajaban en motocicleta los interceptaron. Uno de los ocupantes del vehículo se bajó y pateó al joven, quien rápidamente comenzó a correr; sin embargo, dejó a su novia atrás. Entonces, el ladrón, al ver que la chica se había quedado sola, comenzó a quitarle sus pertenencias. Tras ello, escapó.

Según el medio Excélsior, el delincuente logró arrebatarle un celular a la joven. Por otra parte, se desconoce en qué lugar exacto se produjo el incidente y tampoco hay novedades respecto a los sujetos.

Opiniones divididas en redes sociales

El clip se volvió tendencia y generó opiniones divididas entre los usuarios. Algunos criticaron al joven por dejar sola a su pareja: “Con ese novio para qué quieres enemigos” o “amiga, date cuenta”, escribieron algunas personas.

Del otro lado están quienes defendieron su decisión de escapar. Asimismo, aseguraron que no había nada que el chico pudiera hacer: “solo no opuso resistencia y continuó su camino. Y ¿qué diferencia habría hecho que él -sin armas ni apoyo- se regresara? ¡Quieren mártires!” o “Dejen de buscar culpables entre los ciudadanos... no hay garantías de seguridad por parte del gobierno”, señalaron.

Cómo reaccionar ante un asalto a mano armada

La delincuencia continúa, incluso en plena pandemia. Por ello, es importante tener en cuenta ciertas cosas a la hora de ser asaltado a mano armada.

NO OPONER RESISTENCIA : Esto es lo primordial ya que tenemos las de perder porque estamos frente a un sujeto con arma de fuego. No hay que forcejear con él ni tampoco hablarle o mirarlo de manera agresiva. Para salir ilesos, se recomienda nunca enfrentarse al ladrón.

: Esto es lo primordial ya que tenemos las de perder porque estamos frente a un sujeto con arma de fuego. Para salir ilesos, se recomienda nunca enfrentarse al ladrón. EVITAR MIRAR AL DELINCUENTE A LOS OJOS: El hampón no quiere ser identificado, si lo mira directamente podría volverse más agresivo y hasta se le podría escapar un tiro. Lo mejor es mantener la cabeza agachada y acatar sus órdenes sin reprochar.

EN CASO LO IDENTIFIQUE: Si reconoce al ladrón no hay que decirlo. Incluso, una mirada nos puede delatar. Lo ideal es actuar como si no lo hubiéramos reconocido. Se debe intentar retener en la memoria la descripción del agresor, de la forma más clara posible, ya que luego podremos ayudar a la Policía a identificarlo y capturarlo.

Si reconoce al ladrón no hay que decirlo. Incluso, una mirada nos puede delatar. de la forma más clara posible, ya que luego podremos ayudar a la Policía a identificarlo y capturarlo. NO INTENTAR HUIR : Esta idea puede pasar por nuestra cabeza si cargamos un objeto de valor, pero nos puede costar muy caro. Si salimos corriendo nos pueden herir en la espalda y las consecuencias pueden ser muy graves, como quedar minusválido. Asimismo, cuando el delincuente escape, no intente detenerlo o alcanzarlo.

: Esta idea puede pasar por nuestra cabeza si cargamos un objeto de valor, pero nos puede costar muy caro. Asimismo, cuando el delincuente escape, no intente detenerlo o alcanzarlo. HABLAR LO MÍNIMO: Hay que tratar de hablar de manera muy serena y razonable con el asaltante y darle lo que pida. No gritar ni levantarle la voz. Tampoco se debe extender la conversación, ya que queremos que el asalto acabe lo antes posible. Cuando termine, debemos ponernos en contacto primero con nuestros familiares para poder calmarnos y luego con las autoridades para denunciar el hecho.

Las cifras de víctimas de asaltos están creciendo a un ritmo acelerado en toda Latinoamérica Pixabay

Consejos para actuar ante una situación de robo