Las efemérides del 2 de junio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en el que se celebra un nuevo Día Nacional del Bombero Voluntario.

La fecha alusiva homenajea el día de 1884 en que se fundó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca, en la Ciudad de Buenos Aires, considerado el primero de su tipo en el país. Unidos bajo el lema “Querer es poder” y bajo la conducción del inmigrante genovés Tomás Liberti, este primer grupo dio un ejemplo que fue replicado en todo el país.

Actualmente, existen más de 1100 cuarteles que agrupan alrededor de 58.000 bomberos voluntarios. Desde 1998, su labor está regida por la ley 25.054, que regula las funciones del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, y estableció la creación de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios. Este ente administra el financiamiento del cuerpo, que proviene de un fondo hecho “con una contribución obligatoria del cinco por mil de las primas de seguros, excepto las del ramo vida”, tal como reza la legislación. De esta forma, se asegura el correcto funcionamiento de los distintos cuarteles de Bomberos Voluntarios, que hoy celebran su día.

En Argentina hay 58.000 bomberos voluntarios, distribuidos por todo el país Fundación Bomberos

Efemérides del 2 de junio: qué pasó un día como hoy

1740 – En París, nace Donatien Alphonse François de Sade, más conocido como el Marqués de Sade. Escritor y filósofo, algunas de las obras de su autoría son Los infortunios de la virtud y Las 120 jornadas de Sodoma o la escuela de libertinaje.

1884 – Se funda el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca.

1933 – En Montevideo, Uruguay, nace el poeta e historiador de tango Horacio Ferrer. Entre sus obras se encuentran “La última Grela” y “Balada para un loco”, letras que escribió para Astor Piazzolla.

1941 – En Londres, nace Charlie Watts, baterista y miembro de la banda The Rolling Stones.

1953 – En la Abadía de Westminster, se celebra la coronación de Isabel II como reina del Reino Unido.

1961 – Nace el cineasta argentino Alejandro Agresti. Entre las películas que dirigió se encuentran El amor es una mujer gorda y Una noche con Sabrina Love.

1978 – Muere Santiago Bernabeu. Fue futbolista, entrenador y presidente del club Real Madrid.

1978 – El seleccionado argentino de fútbol, dirigido por César Luis Menotti, vence a Hungría por 2 a 1 e inicia el camino hacia la obtención de su primera Copa del Mundo.

1986 – En el Mundial de México, comienza la campaña del equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo. La Argentina vence por 3 a 1 a Corea del Sur: el primer paso hacia la conquista del título.