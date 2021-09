Cruda confesión: una modelo revela el infierno que vivió en los desfiles de Victoria’s Secret

Una modelo australiana reveló las situaciones repudiables por las que tuvo que pasar cuando trabajaba para los desfiles de Victoria’s Secret.

Bridget Malcolm caminó sobre la pasarela de la icónica marca de ropa interior y lencería durante 2015 y 2016 y, en una entrevista con el programa 60 minutos Australia, contó cómo es la realidad detrás de los famosos desfiles.

Malcolm contó que puertas adentro de la empresa, las modelos viven una cultura de explotación

“Tenía un trastorno alimentario, dependía de medicamentos contra la ansiedad, tenía ataques de pánico constantemente, estaba agotada”, le dijo al programa de televisión y agregó: “Mi cuerpo estaba destruido, mi mente también, era implacable. Lo que esa compañía representaba para mí y para tantas otras mujeres era extremadamente explotador en ese momento. Para mí, era como controlarnos”.

Malcolm reveló que Victoria’s Secret no dudaba en exigirles a sus modelos que se mantuvieran delgadas al máximo. “Lo máximo que pude pasar sin comer fueron tres días. Y tuve que dejar de fumar porque me desmayaba. Estaba molesta conmigo misma porque quería llegar a los cinco días de ayuno y no podía moverme, no funcionaba”, contó Bridget.

La ahora defensora de la salud mental se refirió también a cómo engañan las apariencias: “En las fotos se me ve feliz y sonriente, sin embargo, estaba muerta detrás de los ojos”. Malcolm contó que alcanzó su punto máximo de malestar en 2017 cuando tenía 25 años: estaba tan débil por el empeño en mantener la línea que comenzó a perder pelo.

La modelo contó que lo máximo que pudo estar sin comer fueron tres días aunque el objetivo eran cinco

En ese momento, ella sintió que debía hacer algo al respecto porque tenía una horrible sensación de vacío que parecía proyectarse para el resto de su vida. Al final, por suerte para ella, la marca de ropa interior la dejó de elegir para sus desfiles porque había aumentado un mínimo de peso en las caderas.

Luego de la entrevista, la empresa emitió una declaración al Daily Mail para explicar su nueva manera de concebir los cuerpos de las mujeres: “Hay un nuevo equipo de liderazgo en Victoria’s Secret que está totalmente comprometido con la transformación continua de la marca con un enfoque en la creación de un entorno inclusivo para que nuestros asociados, clientes y socios celebren, eleven y defiendan a todas las mujeres”.

LA NACION