Cristiano Ronaldo, listo para la Champions League: reveló qué es lo que hace su trabajo “más fácil”

Lo que hizo Cristiano Ronaldo este fin de semana es digno de un crack. El delantero portugués marcó en su regreso al Manchester United dos goles contra el Newcastle United y deslumbró a los fanáticos del club a los que ya se había ganado durante sus primeras temporadas allí en la Premier League.

De esta forma, CR7 demostró lo preparado que estaba para volver a vestir la camiseta de los Diablos Rojos y ahora manifestó en redes que está listo para el próximo desafío que bien conoce con los colores del United: la Champions League. Es que fue con ellos que levantó su primera orejona.

“ Nuestras cabezas ya están enfocadas en el partido de mañana por Champions League ”, adelantó Ronaldo en una foto, en la previa del encuentro ante Young Boys, el primero del Grupo F del torneo de clubes más importante de Europa.

A su vez, el jugador de 36 años expresó: “ Pero no puedo dejar de agradecerles a nuestros fanáticos por la hermosa bienvenida que me dieron a mí y a los muchachos en Old Trafford ”.

Entonces, confesó la importancia del aliento de los hinchas para el futbolista, al comentar: “ Una química fabulosa y un apoyo inigualable, lo que hace nuestro trabajo un poco más fácil ”. Y concluyó con una promesa: “Vamos a hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para que las buenas vibras continúen”.

LA NACION