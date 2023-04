Cuáles fueron las últimas palabras de Martin Luther King

escuchar

Martin Luther King murió, a sus 39 años, el 4 de abril de 1968 en Memphis, Estados Unidos, asesinado por un segregacionista blanco. Su legado sigue vivo a 55 años de su partida y, entre otras cosas, se encuentra presente en las numerosas frases que dejó para la posteridad.

El asesinato de Martin Luther King y sus últimas palabras

Martin Luther King Jr. nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia (Estados Unidos). Desde muy pequeño, padeció la discriminación, la desigualdad y el racismo que se vivía en ese entonces en el país norteamericano y, ya de adulto, se convirtió en uno de los mayores referentes de la lucha por los derechos civiles. Su manera de obrar en pos de estos principios lo llevaron a ser condecorado como Premio Nobel de la Paz en 1964.

50 años de la muerte de Martin Luther King

Su alcance se volvió mundial no solo por los valores que defendía, sino también por la cantidad de viajes que hizo para estar donde se lo necesitaba, como cuando —hacia fines de marzo de 1968— el también ministro bautista viajó hacia Memphis, donde un joven negro había sido asesinado en unas protestas pacíficas.

El 3 de abril, Martin Luther King dio el que sería el último discurso de su vida. Ante un auditorio repleto, hizo referencia a las amenazas de muerte que pesaban sobre su figura. “¿Qué es lo que me podría ocurrir por parte de uno de nuestros malvados hermanos blancos? Como todo el mundo, a mí me gustaría vivir mucho tiempo”, dijo, y agregó: “No tengo miedo de ningún hombre”. Al día siguiente, un francotirador y segregacionista blanco lo asesinó de un disparo.

Martin Luther King estaba en el balcón de la habitación en la que se hospedaba y no murió en el acto, por lo que alcanzó a decir unas últimas palabras. El destinatario fue Ben Branch, músico que se presentaría esa misma noche en un evento que contaría con la presencia de King. “Ben, prepárate para tocar ‘Take My Hand, Precious Lord’ en la reunión de esta noche. Tócala de la manera más hermosa”, le indicó este símbolo del pacifismo.

Martin Luther King en frases

Martin Luther King murió a sus 39 años Archivo

“No soy negro. Soy hombre”.

“Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia”.

“El final de nuestras vidas comienza el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan”.

“Nunca, nunca tengas miedo de hacer lo correcto, especialmente si el bienestar de una persona o animal está en juego. Los castigos de la sociedad son pequeños en comparación con las heridas que infligimos a nuestra alma cuando miramos para otro lado”.

“Si supiera que en el mundo se acaba mañana, yo, hoy, todavía plantaría un árbol”.

“Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero, hagas lo que hagas, siempre sigue hacia adelante”.

“Si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir”.

“Da tu primer paso con fe. No tienes por qué ver toda la escalera. Basta con que subas el primer escalón”.

“He decidido apostar por el amor. El odio es una carga demasiado pesada”.

“La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad: solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio: solo el amor puede hacer eso”.

“Tengo un sueño, un solo sueño: seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad, y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas”.

“Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano”.

