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Cuáles son las diferencias clave entre la llave inglesa y la llave francesa

Aunque muchos usuarios las confunden por su similitud visual, ambas herramientas poseen diseños mecánicos distintos, funciones específicas y una historia particular

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Cuáles son las diferencias clave entre la llave inglesa y la llave francesa (Foto ilustrativa)
Cuáles son las diferencias clave entre la llave inglesa y la llave francesa (Foto ilustrativa)

En la caja de herramientas de cualquier hogar, la llave inglesa y la llave francesa suelen aparecer como sinónimos. Sin embargo, su origen y su uso marcan diferencias claras. Por eso, para poder diferenciarlas y aprovecharlas al máximo en el hogar es necesario conocer las particularidades de cada una.

La llave inglesa surgió en Inglaterra a mediados del siglo XIX con un sistema de ajuste ubicado en el mango o debajo de la cabeza. Este mecanismo desplaza la mordaza móvil de forma paralela a la fija, una innovación que evitó la carga de múltiples llaves fijas. Hoy, este modelo quedó relegado a contextos de museo o talleres antiguos.

La llave inglesa original
La llave inglesa original

Por el contrario, la llave francesa representa el estándar actual en las reparaciones domésticas. Patentada en Francia, esta herramienta perfeccionó el concepto original mediante un diseño compacto y una cabeza en ángulo. Su tornillo sin fin se sitúa directamente sobre la cabeza, lo cual facilita la regulación con una sola mano. Sus mordazas lisas evitan daños en tuercas o tornillos hexagonales durante las tareas de mantenimiento.

La llave francesa es la más común en el hogar (Foto: Freepik)
La llave francesa es la más común en el hogar (Foto: Freepik)rawpixel.com

Otros tipos de llaves que se pueden encontrar en el hogar

  • Llave Allen (o hexagonal): es la reina indiscutible del minimalismo y la precisión; con su característico diseño en forma de “L”, sirve para ensamblar desde muebles modernos hasta bicicletas y maquinaria interna, ya que encaja perfectamente en cabezas de tornillos cilíndricos.
  • Llave de doble cabeza (ya sea de boca fija, de estrella o combinada): es una herramienta robusta, sin piezas móviles, diseñada para abrazar las tuercas con firmeza y aplicar el torque justo sin riesgo de deslizarse.
  • Llave pico de loro (o bica de loro): gracias a su mandíbula ajustable en varias posiciones y su gran palanca, es la herramienta salvavidas capaz de morder, sujetar y girar caños, tuercas rebeldes o piezas deformadas de casi cualquier tamaño. Todas ellas demuestran que, en el trabajo manual, cada desafío tiene su compañera ideal.
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