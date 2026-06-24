Cuáles son las diferencias clave entre la llave inglesa y la llave francesa
Aunque muchos usuarios las confunden por su similitud visual, ambas herramientas poseen diseños mecánicos distintos, funciones específicas y una historia particular
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En la caja de herramientas de cualquier hogar, la llave inglesa y la llave francesa suelen aparecer como sinónimos. Sin embargo, su origen y su uso marcan diferencias claras. Por eso, para poder diferenciarlas y aprovecharlas al máximo en el hogar es necesario conocer las particularidades de cada una.
La llave inglesa surgió en Inglaterra a mediados del siglo XIX con un sistema de ajuste ubicado en el mango o debajo de la cabeza. Este mecanismo desplaza la mordaza móvil de forma paralela a la fija, una innovación que evitó la carga de múltiples llaves fijas. Hoy, este modelo quedó relegado a contextos de museo o talleres antiguos.
Por el contrario, la llave francesa representa el estándar actual en las reparaciones domésticas. Patentada en Francia, esta herramienta perfeccionó el concepto original mediante un diseño compacto y una cabeza en ángulo. Su tornillo sin fin se sitúa directamente sobre la cabeza, lo cual facilita la regulación con una sola mano. Sus mordazas lisas evitan daños en tuercas o tornillos hexagonales durante las tareas de mantenimiento.
Otros tipos de llaves que se pueden encontrar en el hogar
- Llave Allen (o hexagonal): es la reina indiscutible del minimalismo y la precisión; con su característico diseño en forma de “L”, sirve para ensamblar desde muebles modernos hasta bicicletas y maquinaria interna, ya que encaja perfectamente en cabezas de tornillos cilíndricos.
- Llave de doble cabeza (ya sea de boca fija, de estrella o combinada): es una herramienta robusta, sin piezas móviles, diseñada para abrazar las tuercas con firmeza y aplicar el torque justo sin riesgo de deslizarse.
- Llave pico de loro (o bica de loro): gracias a su mandíbula ajustable en varias posiciones y su gran palanca, es la herramienta salvavidas capaz de morder, sujetar y girar caños, tuercas rebeldes o piezas deformadas de casi cualquier tamaño. Todas ellas demuestran que, en el trabajo manual, cada desafío tiene su compañera ideal.