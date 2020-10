Realeza: el día que Carolina de Mónaco posó desnuda ante Karl Lagerfeld

Denis Poulin, un célebre estilista de las estrellas, acaba de publicar sus memorias donde recuerda la ocasión en la que la princesa de Mónaco posó desnuda frente a Karl Lagerfeld Fuente: HOLA - Crédito: AFP

Denis Poulin, uno de los estilistas preferidos de las estrellas reconocido también por su trabajo artesanal en la confección de pelucas, acaba de publicar sus memorias, El destino cuelga de un pelo, en las que, entre distintas anécdotas, recuerda la ocasión en la que la princesa Carolina de Mónaco posó desnuda en una sesión de fotos de Karl Lagerfeld.

El diseñador y la royal eran íntimos amigos. Se conocieron cuando ella tenía 16 años en 1973. De acuerdo con una entrevista a Carolina que se publicó en la revista Vogue en 2016, él era como de la familia: "Karl significa mucho para mí. Siempre lo tengo presente. Su amistad me influyó y me enriqueció. Es interminable describir todo lo ha hecho y sigue haciendo por mí".

Tanta era la confianza entre ellos que la princesa mostró su faceta más osada en una sesión de fotos con él. La revista Gala destaca un capítulo del libro de Poulin en el que el estilista describe la escena. "Estábamos haciendo una sesión de fotos para Karl en mi estudio. Él había vestido a Carolina como Mae West, le puso una de mis pelucas, una de un tono rubio platinado. El vestido ajustado de satén dejaba ver la ropa interior de la princesa", escribe el peluquero.

"Karl le pidió que se quite la ropa interior y después de que el estilista la ayudara a quitarse el vestido, así, sin preámbulos ni gestos de pudor, ella se la quitó no solo delante de Lagerfeld sino frente a las personas que también estaban allí. Quedó completamente desnuda. Si bien en el sector de la moda estamos acostumbrados a los cuerpos desnudos, era sorprendente que una princesa se sintiera tan relajada", continúa el autor que enfatiza en el hecho de que a Carolina no pareció importarle quitarse toda la ropa frente a desconocidos.

Poulin destaca la silueta de la madre de Charlotte Casiraghi: "Tenía un cuerpo muy hermoso, sobre todo, considerando que había dado a luz seis meses antes".

Cuando Lagerfeld murió el 19 de febrero de 2019, la princesa consorte de Hannover escribió en un comunicado: "No encuentro las palabras para describir lo que nos unió. Nada se acerca a la realidad. Compartíamos la misma sintonía y el mismo sentido del humor. En 45 años de amistad, habíamos llegado a conocernos bien y a desarrollar nuestros pequeños códigos y complicidades. Éramos un gran apoyo el uno para el otro".