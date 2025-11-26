Carolina de Mónaco. Así están hoy sus nietos, quienes se robaron el protagonismo en el Día Nacional del principado

En estas últimas horas, todas las miradas han estado puestas en Mónaco. Y, más precisamente, en las postales imperdibles que los Grimaldi dejaron en el Día Nacional de Mónaco, una de las celebraciones clave del calendario del principado. Cada 19 de noviembre, desde 1949, todos los miembros de la familia organizan sus agendas para estar presentes en esta jornada única, que incluye una serie de eventos cargados de simbolismo y cuyo broche de oro tiene lugar en el Palacio Grimaldi, desde donde las generaciones reunidas saludan al pueblo de Mónaco.

Los Grimaldi, casi a pleno, en el palacio Getty Images

El balcón palaciego, en el que por décadas el príncipe Alberto y sus hermanas, las princesas Carolina y Estefanía, fueron protagonistas indiscutidos, hoy tiene otros dueños. Son los hijos y nietos de ellos, la nueva generación royal de Mónaco, empezando por los mellizos Jacques y Gabriella. Los hijos del príncipe Alberto II (67) y de la princesa Charlene (47), que el 10 de diciembre cumplirán 11 años, acapararon con su espontaneidad la atención de todos durante el desfile y los momentos más protocolares del día nacional.

Los mellizos Jacques y Gabriella, posando en el palacio Michaël Alesi/ Princely Palace

Andrea (41), Charlotte (39) y Pierre Casiraghi (38) y Alexandra de Hannover (26), los hijos de Carolina (68), asistieron también junto a su elegante tribu: Alexandre (12), India (10) y Maximilian Casiraghi (7) –hijos de Andrea–, Raphaël Elmaleh (11) y Balthazar Casiraghi-Rassam (7) –hijos de Charlotte–, y Stefano (8) y Francesco Casiraghi (7)–los dos hijos mayores de Pierre–, quienes ocuparon la primera fila del balcón. La única que faltó a la cita fue la pequeña Bianca, la bebita de Pierre que tiene tan sólo un mes de vida. En tanto, junto a Estefanía –que el día previo a la fiesta nacional había sido condecorada con el rango de Comendadora por su gran labor cultural en Mónaco, en especial por la promoción de las artes circenses– asistieron sus tres hijos, Louis (32) y Pauline Ducruet (31) y Camille Gottlieb (27).

Charlotte, con sus dos hijos Raphaël Elmaleh (que tuvo con el actor Gad Elmaleh) y Balthazar Casiraghi-Rassam (de su matrimonio con Dimitri Rassam), que protagonizó un momento simpático del día cuando notaron que se había abrochado mal el saco Getty Images

LA GRAN FIESTA

El primero de los actos oficiales en el principado fue un Te Deum. Con este servicio religioso, que tradicionalmente tiene lugar en la catedral de San Nicolás y que es oficiado por el arzobispo de la diócesis de Mónaco, comenzó el día para los Grimaldi. La princesa Charlene optó por vestirse de blanco y su hija Gabriella, de rojo. El blanco y el rojo son los dos colores de la bandera monegasca. Y así como madre e hija fueron combinadas al evento, también lo hicieron Alberto y su hijo Jacques: ambos lucieron uniformes militares.

El príncipe Alberto II y su hijo, Jacques, ambos con uniformes militares, realizando el saludo marcial Getty Images

Beatrice Borromeo en la catedral de Mónaco, con un vestido Dior de lana, hecho a medida. La mujer de Pierre fue mamá por tercera vez el 13 de octubre pasado. Atrás, Charlotte, con el conjunto amarillo de Chanel cuya elección fue una sorpresa, ya que no es un color habitual en el guardarropa de la hija de Carolina CordonPress

Tras el Te Deum, los Grimaldi se dirigieron al palacio para presenciar el desfile militar, uno de los grandes momentos de la jornada para la familia principesca, pero también para el público, ya que tienen la posibilidad de ver a sus soberanos a pocos metros de distancia. Mientras las bandas tocaban, el príncipe Alberto –acompañado por su hijo y futuro heredero– entregó medallas a soldados, carabineros, un bombero y a funcionarios de Seguridad Pública y de la Casa Soberana.

Carolina, con un conjunto de blazer y falda asimétrica de organza bordó de Khaite, la marca que la neoyorquina Catherine Holstein creó en 2016, con diadema a juego, y su hermana menor, la princesa Estefanía, saliendo de la catedral. Dominique-Marie David, el encargado de la liturgia, recordó a los padres de ellas y de Alberto, el príncipe Raniero y la princesa Grace Getty Images

En el balcón central, estaba Alberto junto con Charlene y sus hijos. A ambos lados, se ubicaron las familias de sus hermanas. En el balcón de la derecha, podía verse a Estefanía, acompañada por sus tres hijos. En el de la izquierda, se acomodó la prolífica familia de la princesa Carolina. Detrás de la balaustrada, podía distinguirse a la elegantísima Beatrice Borromeo y a su marido, Pierre Casiraghi con sus hijos mayores.

La familia real completa, con Gabriella a la izquierda, con vestido y vincha en rojo intenso Getty Images

La princesa Alexandra de Hannover y Francesco, hijo de Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo Getty Images

El primogénito de Carolina, Andrea, estuvo acompañado por su mujer, Tatiana Santo Domingo, y sus hijos Alexandre, Maximilian e India, quien, al igual que sus padres, cultiva un perfil bajísimo: salvo por una aparición reciente en una campaña que hizo en Muzungu Sisters –la marca de ropa étnica que fundó su mamá Tatiana– sus apariciones públicas son escasas. Esta vez, a India se la vio muy canchera con un abrigo tipo inglés de corte clásico y un simpático sombrero animal print con orejitas. Como siempre, Charlotte, la segunda hija de Carolina, dejó su impronta en este evento. Vestida con un conjunto de Chanel, la marca de la cual es embajadora, se la vio charlando –cómplice– con su madre y con su hermana Alexandra y aplaudiendo con fervor cuando, más tarde y después del desfile, los fuegos artificiales que se lanzaron desde el Puerto de Hércules cubrieron el cielo de Mónaco.

La princesa Charlene, con un conjunto de pantalón y chaqueta de Armani con tocado con red en blanco, uno de los colores de Mónaco Getty Images

La princesa Estefanía, con un saco de líneas rectas en color pastel, con su hijo mayor, Louis Ducruet. Un día antes de la fiesta nacional, la menor de los hermanos Grimaldi había sido condecorada por la princesa Carolina por su promoción en las actividades culturales del principado Getty Images

Alberto II, con su traje militar de gala, y su mujer, la princesa Charlene, saludando desde las ventanas del palacio, el 19 de noviembre pasado. En el centro, el príncipe Jacques, heredero del trono

Los príncipes de Mónaco Grace y Raniero III, en el balcón, durante los festejos del Día Nacional de Mónaco de 1967. Con ellos, en el balcón, sus tres hijos: Estefanía, Carolina y Alberto (de izquierda a derecha) Getty Images