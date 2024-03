Cuándo es el Domingo de Ramos 2024

Escuchar

Este año, el Domingo de Ramos se celebra el 24 de marzo. Esta fecha marca el inicio de la Semana Santa, una de las festividades más importantes del calendario cristiano. La jornada comienza exactamente siete días antes de la Pascua, domingo en que se conmemora la resurrección de Jesús.

Este año en la Argentina la fecha del Domingo de Ramos coincide con el feriado del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que conmemora a las víctimas de la última dictadura cívico-militar en la Argentina (1976-1983).

La fecha de la Pascua cambia cada año, si bien siempre es en domingo, siguiendo el calendario lunar. Con este criterio, la Semana Santa empieza el día número 40 luego del Miércoles de Ceniza, que fue este 14 de febrero, y la Pascua es el último día de dicha semana. De esta forma, la Pascua 2024 será el 31 de marzo.

La mencionada Semana Santa también tendrá dos días con estatus especiales: el Jueves y el Viernes Santo, que serán el 28 y 29 de marzo, respectivamente. Según el calendario nacional, este último día es un feriado, por lo que no habrá escuelas abiertas, no funcionará la administración pública ni tampoco se trabajará en el sector privado. En cambio, el Jueves Santo, el 28 de marzo que lo antecede, conmemora la última cena, así como la detención de Cristo. Dicha fecha es un día no laborable, por lo que tampoco hay clases. Aunque es ocasión de asueto para el sector público, el descanso será optativo para los empleadores privados, por lo que cada persona deberá verificar cómo correrá este día en su lugar de trabajo.

¿Por qué se celebra el Domingo de Ramos?

El Domingo de Ramos es una fecha en la que los cristianos de todo el mundo recuerdan la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Según la tradición bíblica, la multitud lo aclamaba como rey y salvador, por lo que fue recibido por la población más humilde con vítores, ramos de olivos y palmas que alfombraban su paso

Según los Evangelios, mientras Jesús pasaba, los fieles dejaban a su lado pequeñas ramas de olivo al son de cantos de los Salmos, que decían: “Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el enviado del Reino de Nuestro Padre”.

En la actualidad, los fieles reciben la jornada con ramos de olivo y palmas, emulando a la multitud que acompañó a Jesús.

¿Qué significan el ramo de olivo?

El ramo de olivo es un símbolo de paz que antecede al cristianismo, dado que ya era un objeto precioso en la Roma y Grecia antigua, donde incluso era el máximo premio de los Juegos Olímpicos.

Además, estas plantas tienen otras apariciones destacadas en la Biblia, como aquella que figura en el libro bíblico del Génesis donde se narra que, tras el diluvio, Noé envió una paloma a buscar tierra firme y supo que podría desembarcar su arca cuando el ave regresó con una hoja de olivo en el pico.

Asimismo, los olivos son signo de la bendición de Dios, de su protección y ayuda, y también son las ramas del árbol típico de la región donde vivió Jesús. La tradición indica que deben colocarse sobre un crucifijo o cuadro religioso para recordar que se trata de algo sagrado.

¿Qué se hace el Domingo de Ramos?

Las principales actividades del Domingo de Ramos son:

Bendición de ramos: los fieles asisten a la iglesia con ramos de olivo o palmas para que sean bendecidos por el sacerdote.

los fieles asisten a la iglesia con ramos de olivo o palmas para que sean bendecidos por el sacerdote. Procesión: en muchas comunidades se realiza una procesión en la que los fieles llevan los ramos bendecidos por las calles.

en muchas comunidades se realiza una procesión en la que los fieles llevan los ramos bendecidos por las calles. Lectura de la Pasión: durante la misa se lee el relato completo de la Pasión de Jesús, es decir, su sufrimiento, muerte y resurrección.

Semana Santa: ¿qué se celebra cada día?

Caída en el camino del Calvario, Giandoménico Tiépolo / Expresión Naranja

Sábado Santo: se trata del día que pasó entre la muerte y la resurrección de Jesús. Esta jornada está dedicada especialmente a la Virgen María, quien padeció la muerte de su hijo. Además, es un día de esperanza por la promesa que había realizado Jesús al decir: “Al tercer día resucitaré de entre los muertos”.

se trata del día que pasó entre la muerte y la resurrección de Jesús. Esta jornada está dedicada especialmente a la Virgen María, quien padeció la muerte de su hijo. Además, es un día de esperanza por la promesa que había realizado Jesús al decir: “Al tercer día resucitaré de entre los muertos”. Domingo de Pascua: se recuerda el momento en que Jesús resucitó y, por ello, es la fiesta más importante para los cristianos.