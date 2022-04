Qué significa el ramo de Olivo que da inicio a la Semana Santa

Este fin de semana marca el fin de la Cuaresma y el comienzo de la Semana Santa con el domingo de Ramos, en donde cristianos de todo el mundo recuerdan la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde según la tradición bíblica fue recibido por la población más humilde con vítores y ramos de olivos y palmas que alfombraban su paso a lomos de un burro.

El ramo de olivo es un símbolo de paz de larga data que antecede al cristianismo -ya era un objeto precioso en las Antiguas Roma y Grecia, donde era el máximo premio de los Juegos Olímpicos-, pero que también tiene destacadas apariciones en la Biblia. Además del episodio que se recuerda el próximo domingo, el Olivo también aparece en el Libro bíblico del Génesis, cuando tras el diluvio Noé envió una paloma a buscar tierra firme y supo que podría desembarcar su Arca cuando el ave regresó con una hoja de olivo en el pico.

La rama del Olivo es un símbolo de paz antiguo, que data de las Antiguas Roma y Grecia Archivo Revista Jardín

En este Domingo de Ramos, los olivos proliferan y los fieles se apresuran a colocar sus ramas en cuadros litúrgicos o cerca de símbolos sagrados, para conferirles el significado religioso que los atraviesa en esta jornada. A su vez, muchos cristianos también realizan pequeños crucifijos con hojas de palma, otro de los elementos que los antiguos habitantes de Jerusalén arrojaron a los pies de Jesús.

Por otro lado, el color de la celebración de este fin de semana es el rojo, que la Iglesia Católica usa para representar la Pasión de Cristo, ya que es el símbolo de la sangre del hijo de Dios, que en la tradición bíblica murió -o se sacrificó- por los pecados de las personas.

Qué días de Semana Santa son feriado

A partir de este domingo comenzará el período de la Semana Santa, uno de los más importantes para los cristianos. Por la tradición religiosa de nuestro país, algunos de los días de esta festividad la actividad laboral está restringida parcialmente, ya sea con un día no laborable o un feriado.

En el caso de la Semana Santa, el primer día no laborable será el Jueves Santo, el próximo 14 de abril, en el que el asueto quedará a discreción del empleador. En caso de que los trabajadores deban asistir a sus puestos ese día, cobrarán jornada simple, y si se decide desde la gerencia que no es necesario presentarse, la jornada se abonará igualmente con el salario usual. La situación es diferente para los estudiantes, que no tendrán clases el jueves.

El día siguiente, Viernes Santo, es feriado nacional. Esta jornada, que recuerda la crucifixión de Jesús, tampoco habrá clases. Desde lo laboral, se paga el doble para quienes deban concurrir a sus puestos, pero la norma será el asueto.