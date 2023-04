Cuántas tazas de café puedo tomar al día sin afectar mi salud, según un estudio

escuchar

El café es una de las bebidas predilectas de millones de personas para afrontar el día a día. Este grano es uno de los productos estrellas de las exportaciones de Colombia, y llega a producir cerca del 15 por ciento del PIB (producto interno bruto) agrícola al año y cerca de un punto porcentual del general de la nación.

Se estima que a nivel mundial se toman cerca de 2 mil millones de tazas de café diarios, lo cual refleja el gran flujo de consumidores de este producto que genera algunos beneficios para la salud, como también graves complicaciones a la misma si se toma en grandes cantidades diarias.

Según The New England Journal of Medicine, se vinculó su consumo con una reducción en el riesgo de todo tipo de padecimientos, entre ellos, la enfermedad de Parkinson, cardiopatías, diabetes tipo 2, cálculos biliares, depresión, cirrosis, cáncer de hígado, melanoma y cáncer de próstata, así como sus efectos tranquilizantes.

Un artículo del New York Times también hace referencia a los beneficios de este grano y menciona que en un estudio realizado a 200 mil personas se identificó que el consumo de máximo 400 miligramos de cafeína al día puede ayudar a reducir las tasas de mortalidad en varios cuadros clínicos.

Sin embargo, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), si bien café es considerado parte de una dieta saludable para algunas personas, consumirlo en cantidades desproporcionadas es peligroso, sobre todo en aquellos con cardiopatías.

Hasta 5 tazas de café son recomendables al día, según expertos (Foto: iStock)

Efectos negativos del consumo excesivo del café

Si bien la dosis de café varía según cada persona, la FDA ha manifestado que una persona adulta puede tomar hasta 400 miligramos de cafeína al día, es decir, 4 o 5 tazas de café aproximadamente, aunque son reiterativos en decir que hay factores a tener en cuenta como el peso, patologías cardiacas y consumo de medicamentos, pues el grano puede influir drásticamente en pacientes con cuadros clínicos previos.

“Un adulto sin patologías o contraindicaciones, puede tomar entre 3 o 4 cafés al día, y estamos bastante seguros de que no sería perjudicial”, explicó Julio Basulto, dietista nutricionista, al portal RAC1.

Entre las patologías más recurrentes que se derivan de la ingesta desmesurada del café son el insomnio y tres enfermedades específicas como la osteoartritis, artropatía y obesidad, padecimientos que afectan considerablemente las articulaciones corporales. ”“Mujeres embarazadas o que están tratando de quedar embarazadas y las que están amamantando deben hablar con sus médicos sobre la posibilidad de limitar el uso de cafeína a menos de 200 mg diarios”, dice la página oficial de la Clínica Mayo.

”Incluso entre los adultos, el consumo excesivo de cafeína puede causar efectos secundarios desagradables. Y la cafeína puede no ser una buena opción para las personas que son muy sensibles a sus efectos o que toman ciertos medicamentos”, agrega.

Ojo: no se recomienda el café a mujeres embarazadas. Foto: iStock

Medicamentos que no debería tomar con café

Algunos fármacos pueden alterar el comportamiento cardiaco. Si está siendo medicado es mejor preguntar a un especialista si tomar café puede perjudicar su tratamiento médico.

Efedrina : se utiliza en los descongestionantes, puede aumentar el riesgo de presión arterial alta, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o convulsiones.

: se utiliza en los descongestionantes, puede aumentar el riesgo de presión arterial alta, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o convulsiones. Teofilina: se utiliza para abrir las vías respiratorias bronquiales, tiende a tener algunos efectos similares a los de la cafeína. Por lo tanto, tomarlo con cafeína podría aumentar los efectos adversos de la misma, como las náuseas y las palpitaciones cardíacas.

se utiliza para abrir las vías respiratorias bronquiales, tiende a tener algunos efectos similares a los de la cafeína. Por lo tanto, tomarlo con cafeína podría aumentar los efectos adversos de la misma, como las náuseas y las palpitaciones cardíacas. Echinacea: Este suplemento herbario, que a veces se utiliza para prevenir resfriados u otras infecciones, puede aumentar la concentración de cafeína en la sangre y sus efectos desagradables.

El Tiempo (Colombia)