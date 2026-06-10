Desde Gualeguaychú partieron hace 10 meses en bici para llegar al mundial: “Messi, poné a calentar el agua que estamos yendo”

Tres ciclistas y un sueño en común: ir de Argentina a Estados Unidos en bicicleta para llegar al último mundial de Messi

Juan Miguel Silio (59) y Yamandú Martínez (49) son amigos; Vicente Conculini (29) es amigo de los hijos de Miguel. A todos los une la pasión por el ciclismo, y el fútbol, claro

El más experimentado es Miguel. Hace 25 años tuvo ganas de hacer un viaje por el campo de Entre Ríos en bicicleta y fue amor a primera vista. Desde entonces comenzó a hacer viajes con mayores distancias y tiempos, después empezó a subirse a los aviones para aterrizar y pedalear en viajes de tres meses por distintas partes del mundo. “En el 2018 decidí unir esas dos pasiones: la personal de viajar en bicicleta y la del argentino con el mundial y el fútbol”, cuenta Miguel. Fue tan grande la satisfacción al llegar a la Plaza Roja en Moscú que no dudó en repetir con Doha en el 2022 recorriendo Madrid - Qatar.

Pero los tres amigos ciclistas tuvieron su primera aventura juntos en el 2019 camino a Cuzco, Perú. “Nunca había viajado en bicicleta pero siempre me moví en bicicleta, dije vamos a probar, le pregunté a Miguel si me podía sumar al viaje con ellos y me dijo que sí”, recuerda Vicente de su primera experiencia.

En Dallas, de izquierda a derecha: Yamandú Martínez, Juan Miguel Silio y Vicente Conculini

Yamandú se compró una bicicleta, juntó algo de ropa y fue a la aventura. “Cuando iba por Salta y Jujuy juré no acompañarlo más de tantos dolores que tenía”, se ríe Yamandú al recordar su primera experiencia. Sin embargo en el 2022 lo acompañó a Miguel desde Madrid hasta Turquía, no pudo continuar el viaje hasta Qatar porque tenía que volver a su trabajo. Pero en aquel momento comenzó a gestar el sueño y juntar ahorros para ir pedaleando en el mundial 2026. Un sueño que implicó renunciar a su puesto de trabajo luego de 26 años.

“Salimos sin tener la precisión de cuántos kilómetros había que hacer”

El 16 de agosto del 2025, Miguel, Vicente y Yamandú subieron a sus bicicletas cargadas con 60 kilos de equipaje y comenzaron a pedalear los 16.700 km que los separaban de las puertas de sus casas en Gualeguaychú con su sueño.

El día que partieron de su ciudad el intendente les obsequió la bandera de Gualeguaychú que los acompañó con orgullo durante todo el viaje

Miguel fue el encargado de la planificación del viaje. Está acostumbrado a establecer tiempo y distancia, algo que en este viaje fue especialmente difícil: “salimos el 16 de agosto de Gualeguaychú sin saber si teníamos que ir hasta Vancouver, Canadá o hasta la Ciudad de México. Y en el medio de esas dos sedes estaban las otras 14 sedes. Entonces salimos con rumbo hacia el norte, pero sin tener la precisión de cuántos kilómetros había que hacer”, explica Miguel. En diciembre estaban en Cali viendo el sorteo cuando supieron que su meta era Kansas.

En su planificación Miguel estableció fechas en las cuales había que transitar determinados lugares: para fin de año tenían que estar cruzando de Colombia a Panamá, las fiestas en Cartagena, la primera semana de marzo debían entrar a México y la última de abril a Estados Unidos. Todas las fechas las cumplieron.

“Dormimos en la alfombra del templo”

Para su sorpresa en Estados Unidos salieron en la tapa del diario The Dallas Morning News que es el diario más importante de Texas. También salieron por CNN, Univisión, NBC, por las cadenas de noticias de Estados Unidos. La difusión en los medios los ha llevado a que la gente los reconozca por la calle, se saque fotos con ellos, les regalen comida, dinero.

Si bien se han popularizado bastante en la zona sur del país, les ha pasado durante los 17 países que han atravesado en estos nueve meses y medio que la gente se acerca a hablar con ellos. “Cuando llegás a la placita del pueblo la gente se acerca a preguntar de dónde venís y a dónde vas, es la curiosidad que despierta en los demás viajar en bicicleta”, cuenta Miguel. De aquella curiosidad nacen lindas conversaciones, una invitación, un momento compartido, “no pasás desapercibido y te llevás una muy linda imagen del lado más cálido de la gente”, agrega.

Nota de tapa en el diario The Dallas Morning News

“Disfrutamos Paraguay por la solidaridad de la gente, Colombia los paisajes y la gente muy carismática. En Guatemala la pasamos muy bien, en México a pesar del prejuicio de la inseguridad y demás la gente es increíble. Pensamos que en Estados Unidos iba a cambiar y la verdad que la pasamos muy bien, muy agradecidos por la gente”, aporta su mirada Vicente.

Al ser un viaje de habla hispana les dio la posibilidad de hablar con todos, y conectarse desde el mismo lenguaje les permitió otro grado de relación con las personas.

“Hemos dormido en todo tipo de alojamiento, desde la carpa, clubes, colegios, hostels, casas de familias. Hace tres noches, dormimos en una iglesia evangélica en la alfombra del templo, en el altar. Los alojamientos son todos diversos y, sobre todo, depende mucho de los países”, cuenta Miguel.

Todos los días lavan la ropa en el mismo lavabo del baño, al ser dry fit se seca durante la noche. Cada tanto, cuando tienen un lavarropas disponible, hacen una lavada general de ropa.

“Fue un momento bastante tenso”

La parte más compleja del viaje la pasaron por la costa ecuatoriana cuando estaban en la ciudad de Machala. “Hubo un motín en la cárcel, mataron a 30 personas y a partir de ahí empezaron a surgir una serie de atentados en la ruta, ametrallaron gente, mataron a muchas personas. Eso no sale normalmente en nuestro periódico, pero toda la costa ecuatoriana está tomada por grupos de bandas narcos que utilizan los puertos de Machala y Guayaquil que son los puertos del Pacífico de Ecuador”, relata Miguel. Enseguida se pusieron en contacto con el cónsul argentino en Guayaquil que les aconsejó evacuar el lugar y tomaron un ómnibus para adelantar los 200 kilómetros que los sacaba del foco de la tormenta. “Fue un momento bastante tenso que pasamos, de hecho estábamos en un hotel a diez cuadras de la cárcel, al hotel lo vallaron y lo cerraron con rejas, fue un estado de sitio, un momento complejo pero sin ninguna consecuencia personal para nosotros”, asegura Miguel.

Fort Worth, muy cerca de donde jugará Argentina

Fueron cautos y siguieron los consejos de las autoridades. Lo mismo hicieron en Colombia cuando explotó un coche bomba y los obligaron a esperar 24 horas dentro de un hotel para continuar viaje.

“En México seguimos los consejos de pedalear en horarios muy tempranos, no parar en la ruta, estar alojados temprano. Fuimos siguiendo los consejos, eso y la suerte evitaron que tuviésemos alguna consecuencia en lo personal. Este es el continente, es lo que queríamos de alguna manera conocer con su problemática y así transitamos”, asegura Miguel.

Han ido resolviendo también en el camino inconvenientes que surgieron con las bicicletas, algunas veces con ayuda extra y otras con sus conocimientos propios. Yamandú se cayó tres veces, uno de sus golpes en la rodilla los obligó a frenar dos días. Además el cambio de clima en algunos cruces les correspondió con una pequeña gripe.

“Messi, poné a calentar el agua que estamos yendo para allá”

Hace dos semanas tuvieron la alegría de conocer a Manu Ginobili. “Estuvimos en la cancha con él un rato y al otro día nos invitó a tomar un café, estaba también la madre. Compartimos entre los cinco una hora y media de una charla muy linda, nos preguntaba sobre el viaje en bicicleta, que tiene ganas de hacer uno con los amigos por el sur de Argentina”, cuenta Vicente.

En su cuenta de instagram @enbiciandoalmundo relatan sus peripecias que aún no terminaron: los chicos no tienen tickets para ver a la selección jugar. Esperaban llegar y encontrar buenos precios de reventa pero no fue el caso. “La idea es acompañar a Argentina hasta la última semana porque va a llegar a la final, así que la vamos a acompañar por todo Estados Unidos, no en bicicleta porque las distancias son imposibles en el tiempo entre partido y partido”, relata Miguel.

En Dallas, de izquierda a derecha: Yamandú Martínez, Juan Miguel Silio y Vicente Conculini

No pierden las esperanzas, de alguna forma saben que su viaje valdrá la pena y que podrán entrar a la cancha para ver el último mundial de su ídolo. “Que Messi ponga a calentar el agua que vamos a tomar mate con él y con la selección argentina, pero que por favor no hierva el agua, él es un gran jugador de futbol pero nosotros somos los campeones cebando mate. Messi, poné a calentar el agua que estamos yendo para allá”, concluye Miguel.