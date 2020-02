Cuatro alimentos para dormir mejor

Canela, pimientos, cerveza y palta mejorar nuestra relación con morfeo, el dios de los sueños

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de febrero de 2020 • 16:34

Muchas veces el cansancio y el estrés juegan a la hora de dormir y aparece el insomnio. Más allá de la importancia de una alimentación saludable y equilibrada, acompañada por alguna actividad física, hay algunos alimentos que se pueden tener en cuenta para ayudar al descanso.

1.Canela

Tiene un efecto relajante. Por eso se recomienda para conciliar el sueño. Pero además facilita la digestión estomacal. Esto es importante, ya que los descensos de azúcar en la sangre durante la noche pueden provocar fuertes dolores de estómago y hacer que no tengas un buen descanso. Según un estudio reciente de la Universidad de Yale, esta especia mejora la sensibilidad a la insulina, la absorción de carbohidratos y el control de la glucosa en la sangre, reduciendo en un 40% las probabilidades de que el azúcar en la sangre interrumpa el sueño.

2.Pimientos

Ayudan a no despertarte antes de lo que deberías. Si sos de esos que las preocupaciones los despiertan antes de que amanezca, los pimientos (una mínima porción diaria) puede colaborar para dormir una hora más. La vitamina C que contienen alivia las glándulas suprarrenales, por lo que no causa picos de la hormona del estrés temprano en la mañana.

La palta bloquea el dolor y frena las molestias crónicas que nos despiertan durante la noche

3.La cerveza

Colabora para calmar un cerebro hiperactivo. Tomar una cerveza a la noche (con o sin alcohol) puede ayudar a dormir mucho más rápido y a hacerlo un 27% más profundamente, según investigadores españoles. ¿A qué se debe? Al lúpulo, el ingrediente que le da a la cerveza su sabor amargo también actúa sobre el neurotransmisor GABA, uno de los responsables de la relajación.

4.La palta

Bloque las hormonas del dolor. Las molestias durante la noche aumentan el riesgo de sueño inquieto. Una palta al día (además de otros múltiples beneficios) puede frenar los dolores crónicos en un 59 por ciento, según datos de una investigación de la Universidad de Connecticut. La palta tiene un compuesto (ácido oleico) que bloquea la producción de hormonas desencadenantes del dolor llamadas prostaglandinas.