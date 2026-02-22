Dónde entregan comida gratis en Florida en la semana del 23 al 28 de febrero de 2026
Despensas y bancos de alimentos en el estado repartirán provisiones sin costo toda la semana
- 5 minutos de lectura'
Durante la última semana de febrero de 2026, bancos de alimentos y despensas entregarán comida gratis a los residentes que más lo necesitan en Florida. Las jornadas se realizarán del 23 al 28 de febrero en distintas regiones del estado. En algunos casos, será necesario registrarse previamente para acceder a la ayuda.
Dónde darán despensas gratis en el centro, norte y sur de Florida en febrero de 2026
En las regiones norte, central y sur de Florida, la organización Farm Share llevará adelante diversas campañas de distribución sin costo entre el 23 y el 28 de febrero de 2026.
De acuerdo con el calendario del banco de alimentos, estos son los lugares y horarios donde se dará la ayuda alimentaria:
Región norte
24 de febrero
- Tallahassee – Children’s Day: todo el día
28 de febrero
- Crawfordville – Miracle Deliverance: 9.00 a 10.00 hs
Región central
28 de febrero
- Jacksonville – Calvary Worship Center: 8.00 a 11.00 hs
Región sur
24 de febrero
- Doral – Supervisor of Elections Alina Garcia: 9.00 a 12.00 hs
- North Miami Beach (NMB) – CG Bethel High School: 9.00 a 12.00 hs
25 de febrero
- Miami – The City of Miami (Mayor Eileen Higgins): 9.00 a 12.00 hs
27 de febrero
- Miami – Commissioner Ralph Rosado: 10.00 a 13.00 hs
28 de febrero
- Miami – State Representative Wallace Aristide: 9.00 a 11.00 hs
- Homestead Hospital & South Dade Chamber of Commerce: 10.00 a 13.00 hs
- West Park – The City of West Park: 10.00 a 13.00 hs
En dónde reparten comida gratis en Tampa Bay del 23 al 28 de febrero
El banco de alimentos Feeding Tampa Bay coordinará las entregas en esta región de Florida. De acuerdo con su cronograma para la última semana de febrero de 2026, los puntos son los siguientes:
23 de febrero
- POLK | Pilgrims Rest: 1052 N Kettles Ave. - 9.00 a 11.00 hs
- HARDEE | CFHC Wauchula: 807 Cobb Ct, Wauchula - 9.00 a 11.00 hs
24 de febrero
- HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs - 9.30 a 12.00 hs
- POLK | Blessings and Hope Food Pantry: 2150 E Edgewood Dr., Lakeland - 11.00 a 13.00 hs
- PINELLAS | UKCF Church: 1800 9th Ave N, St. Petersburg - 17.30 a 19.30 hs
25 de febrero
- HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa - 8.30 a 10.30 hs
- HERNANDO | People Helping People: 1396 Kass Circle, Spring Hill - 10.30 a 12.00 hs
- POLK | St. Mary’s Primitive Baptist Church: 2855 Orchid Drive, Haines City - 14.00 a 15.30 hs
- PINELLAS | Salvation Army Clearwater: 1521 E. Druid Rd., Clearwater - 15.30 a 17.00 hs
- HILLSBOROUGH | Lockhart Elementary Magnet School: 3719 N 17th St, Tampa - 16.30 a 18.00 hs
- HILLSBOROUGH | Keeney Chapel United Methodist Church: 7736 Destin Drive, Tampa - 17.00 a 18.30 hs
26 de febrero
- HIGHLANDS | South Oak First Baptist: 125 South Oak Ave. Lake Placid - 9.00 a 10.30 hs
- POLK | Ft. Meade Outdoor Recreation Area, US Highway 98: 1639 Frostproof Hwy, Fort Meade - 10.30 a 12.00 hs
- POLK | Church Service Center: 495 E Summerlin St, Bartow - 13.00 a 14.30 hs
27 de febrero
- PASCO | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd, Port Richey - 8.00 a 10.30 hs
- POLK | FMBC Administration Building: 1899 2nd St NW, Winter Haven - 10.00 a 11.30 hs
- PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: 955 20th Street South, St. Petersburg - 12.00 a 13.30 hs
28 de febrero
- MANATEE | Church of Christ: 204 Martin Luther King Ave E, Bradenton - 7.30 a 9.00hs
- PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St S, St. Petersburg - 9.30 a 11.00 hs
- HILLSBOROUGH | Youmans Praise & Worship Center: 3816 US-92, Plant City - 9.30 a 11.30 hs
Dónde darán comida gratis en Sarasota del 23 al 28 de febrero
En Sarasota, el banco de alimentos Ending Hunger distribuirá comida sin costo durante los próximos siete días. La organización recomienda registrarse antes de acudir a los puntos de entrega.
El calendario de entrega de alimentos gratuitos es el siguiente:
23 de febrero
- First Congregational Church: 1031 S Euclid Ave. - 17.00 a 18.30 hs
24 de febrero
- Church of the Palms - VETERANS PANTRY: 3224 Bee Ridge Rd - 9.00 a 10.00 hs
- Friendship Baptist Church: 5700 Palmer Blvd. - 10.30 a 11.30 hs
- Truvine Baptist Church: 1947 31st St - 16.00 a 18.00 hs
25 de febrero
- Roy McBean Boys and Girls Club: 1790 21st St - 9.30 a 10.30 hs
26 de febrero
- Englewood Sports Complex: 1300 S River Rd - 9.00 a 10.00 hs
- North Port Behavioral Health: 4501 Citizens Pkwy - 17.00 a 18.30 hs
- Northminster Presbyterian Church: 3131 61st St - 16.30 a 18.00 hs
27 de febrero
- Restoration Fellowship: 5614 Richardson Rd. - 11.00 a 12.00 hs
28 de febrero
- Van Weze: 777 N Tamiami Trl. - 9.00 a 10.30 hs
- New Covenant Family Church: 5005 Beneva Rd. - 14.00 a 16.00 hs
- Fly Away Unto the Lord International Ministries: 12450 Tamiami Trl. - 14.00a 15.00 hs
