Receta de pastelitos y otras preparaciones con membrillo

Creaciones de Osvaldo Gross, Pedro Lambertini, Ximena Saenz y Marcela Lovegrove para endulzar la Semana de Mayo

Cuatro pasteleros nos ofrecen recetas para reversionar al amado membrillo en distintas opciones para el postre.

Pastafrola, por Pedro Lambertini

Ingredientes

Para un molde de tarta desmontable de 22 cm de diámetro enmantecado y enharinado

450 g de harina 0000

2 cucharaditas de polvo de hornear

200 g de manteca de primera calidad

150 g de azúcar impalpable

1 cucharada da de extracto de vainilla

ralladura de 1 naranja

2 huevos de campo

una pizca de sal fina

400 g de dulce de membrillo

Huevo batido con leche para pintar

Tamizar la harina, el polvo y el azúcar impalpable en un bowl. Agregar la manteca a temperatura ambiente, la sal, los huevos, los perfumes y trabajar hasta obtener una masa blanda. Tapar con papel film y dejar descansar 1 hora en la heladera.

Cortar el membrillo en cubos y fundir en una ollita a fuego bajo con un poco de agua para que no se queme (puede ser oporto que le queda muy bien). Reservar.

Separar 1/3 de la masa y con los 2/3 restantes forrar la base de la tartera. Rellenar con el membrillo y con el tercio de masa restante hacer el enrejado.

Pintar con mezcla de huevo y leche y cocinar a 160° hasta que la masa se dore.

Tips: " Mi mejor forma de estirar una masa es entre dos films. Si se ablanda le doy frío. El enrejado pueden hacerlo grueso o fino. Tenía una tía abuela que lo hacía finito finito. A mí me gusta grueso pero ojo, bien separados porque la masa crece y si no se cierra ", recomienda Pedro Lambertini en su cuenta de Instagram.

Membrillos al vino tinto, por Ximena Sáenz

" Es temporada de membrillos y hay que animarse a comprarlos frescos para hacer algo con ellos. Cuando están frescos tienen un perfume espectacular, como a manzana. Una señora me escribió un mail contándome que cuando era chica ella perfumaba los placares con membrillos frescos y me contó que repelen las polillas... Eso no lo comprobé pero el perfume es una cosa de locos ", contaba hace unos días Ximena Sáenz en su cuenta de Instagram. Para esta temporada propone prepararlas al vino tinto.

La receta

Hervir en agua 10 minutos para poder pelarlos con más facilidad. Cortar en cuartos y con semillas y todo cocinarlos por media hora en una olla con 750 ml de vino tinto, 250 ml de agua y 500 g de azúcar. Dejar enfriar, sacar el corazón con las semillas y servir con el almíbar de vino y crema.

Pepitas con membrillo, Osvaldo Gross

Llevan:

125 g azúcar

125 g manteca

1 huevo

1 yema

Ralladura de medio limón.

1 cucharada esencia vainilla

280 g harina

1 cucharadita de polvo para hornear

200 g dulce de membrillo blando o mermelada de membrillo

Batir la manteca con el azúcar, la ralladura y la vainilla. Agregar el huevo y la yema. Unir la harina tamizada con el polvo de hornear. Formar una masa tierna. Dejar reposar en la heladera pro 30 minutos envuelta en film. Hacer cilindros con la masa y cortar de 1 cm de espesor. Apoyar las masitas sobre una placa enmantecada. Hacer un hueco en le centro y colocar una cucharita de dulce de membrillos. Hornear a 180°C por unos diez minutos.

Pastelitos calientes para todos los que lo prefieren con membrillo

24 Pastelitos de membrillo

por Marcela Lovegrove, Recetas de Familia, ElGourmet

Ingredientes:

1 taza de leche

1 cucharadita de sal

750 cc de harina común

1 huevo

1 yema

12 cucharadas de manteca blanda

500 g de dulce de membrillo

Aceite para freír

Azúcar o grageas de colores

Entibiar la leche mezclada con la sal.

Sobre una mesada, ubicar la harina en forma de corona y en el centro poner el huevo, la yema, la leche tibia y salada y 4 cucharadas de manteca. Ir tomando los ingredientes de a poco hasta formar una masa. Tapar y dejar descansar 10 minutos.

Trabajar sobre mesada ligeramente enharinada e ir estirando la masa con palote hasta dejarla bien finita.

Se la unta con otras 4 cucharadas de manteca, se espolvorea con un poco de harina y se dobla por la mitad y luego nuevamente a la mitad. Se estira con palote y se vuelve a repetir usando el resto de la manteca. Se cortan 48 cuadrados de aproximadamente 10 cm x 10 cm.

Se pisa el dulce con un poquito de agua caliente para ablandarlo un poco y se lo va ubicando en el centro de la mitad de los cuadrados de masa. Se humedecen los bordes de la masa con agua y se tapa con otro cuadrado de masa; se pegan bien ambas masas formándose así los pastelitos.

Se fríen en abundante aceite caliente bañándolos a menudo con una cuchara.

Escurrir sobre papel absorbente y pasar por azúcar o grageas de colores.