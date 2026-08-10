Carla Villa, de 101 años: “Me levanto a las 7.30 y desayuno café con galletas”

Italia es uno de los países con mayor porcentaje de población envejecida de Europa. Allí cada vez son más las personas que superan los 100 años con un estado físico envidiable y una salud mental sorprendente para esa edad. A diario, diferentes medios de ese país dan a conocer historias de centenarios y recientemente Carla Villa se volvió famosa por revelar su secreto para alcanzar los 101 y parecer de 20 años menos.

Villa es una figura reconocida en Milán, su ciudad natal. Siempre vivió en el mismo barrio y nunca se alejó de las costumbres que le permitieron sentirse bien. Desde la comida y las actividades sociales, influyeron para que la mujer hoy en día sea un personaje de admiración en la capital de la moda.

Carla junto a su hijo Thomas (Fuente: Corriere della Sera)

En diálogo con el Corriere della Sera, Villa deslizó públicamente su fórmula para estar radiante después de haber superado el siglo de vida y haberle sumado un año más. Según explicó, atravesó momentos complejos, en especial luego de la Segunda Guerra Mundial, pero eso la convirtió en una mujer fuerte y valiente.

¿Cómo es la rutina de Carla Villa? “Me levanto entre las 7:30 y las 8:00 y desayuno con café y galletas. No almuerzo; ceno pollo con verduras o pescado. Los ingredientes que teníamos antes ya no se consiguen, e incluso el risotto a la milanesa es algo que ya nadie puede preparar”, dijo la centenaria. Tampoco es estricta en su dieta y con frecuencia acepta tomar un helado de café que su hijo Thomas le lleva a su casa.

Carla Villa es oriunda de Milán y vivió en el mismo barrio desde que nació (Fuente: Pexels)

La vida social también es un aspecto que destacó la mujer. Pese a que tiene una persona que la ayuda en los quehaceres domésticos y se queda a dormir de noche junto a ella, suele salir a caminar cuando hace calor o el día lo amerita. Le gusta pasear por su barrio, aunque va a paso lento. Eso no le impide aprovechar al máximo el tiempo, reconoció.

Villa ya no ve como antes, lamentó. Le gustaba leer el Corriere della Sera, diario que tiene la sede central frente a su casa desde hace décadas. Ahora solo se informa por la televisión.

La milanesa atravesó dos momentos bisagra que la marcaron para siempre. El primer hecho fue la muerte de su hermano cuando tenía 22 años durante la batalla en Don, Rusia, en 1942. A causa de esa tragedia, su madre falleció de tristeza.

El helado de café está muy presente en la dieta de Carla Villa bhofack2 - (Fuente: iStock)

El segundo momento que definió su vida fue cuando tuvo a su hijo de soltera. Ella decidió criarlo sola porque su novio no quiso hacerse cargo de Thomas. Así fundó en 1972 un local de antigüedades que funcionó hasta 1999. Ese fue el sustento económico de la familia.

Hacia el final de la entrevista, la mujer que fue tildada como “valiente”, reflexionó sobre cómo llegó hasta los 101 años: “Siempre hice lo que quise. Seamos claros, no fue fácil…”.