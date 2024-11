El alimento que mejora la memoria y ayuda a generar crecimiento neuronal

A medida que los seres humanos envejecen, sus capacidades cognitivas también van disminuyendo, lo que hace que se vuelvan vulnerables a la pérdida de la memoria y otros trastornos asociados con las habilidades de razonamiento.

Una buena alimentación es fundamental para mantener la salud del cerebro y entre la amplia gama de nutrientes que hay que benefician a la memoria está la diosgenina, un compuesto que está presente en los tubérculos.

Y, dentro de los tubérculos, existe uno que es poco conocido en algunas partes del mundo y está asociado con la mejora de la memoria y la función cognitiva: es el ñame, una planta trepadora de la familia de las dioscoreáceas. Está distribuida principalmente en regiones tropicales y subtropicales de África, América, Asia y Oceanía y en algunas parte de Europa.

Qué es el ñame y cuáles son sus beneficios

Una de las principales características de este tubérculo es su bajo índice glucémico, lo que lo convierte en una buena opción para aquellas personas que buscan controlar sus niveles de azúcar en la sangre.

Los beneficios del ñame

Un estudio publicado en el Journal of Medicinal Food comentó que el ñame contiene antioxidantes que pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la cardiovascular.

El sitio Healthline también habló de las propiedades anticancerígenas que contiene este tubérculo. “En un estudio con animales, una dieta rica en ñame redujo significativamente el crecimiento del tumor de colon. Estos efectos se asociaron con los antioxidantes presentes en el ñame, lo que sugiere que pueden proteger contra el cáncer”, señalaron.

Es rico en vitaminas y minerales en los que se encuentran el calcio, fósforo, potasio, manganeso y elementos que ayudan a metabolizar los hidratos de carbono que aportan antioxidantes para la salud, tal como lo explicó el sitio Men’s Health.

Con el paso de los años, la memoria comienza a ser uno de los principales temas de consulta médica Internet

Otro de sus beneficios tiene que ver con sus efectos en el cerebro. Una investigación publicada en el Journal of Agricultural and Food Chemistry resalta la presencia de diosgenina: este compuesto no solo mejora la memoria sino que ayuda al crecimiento de las neuronas.

“La diosgenina del ñame tiene el potencial de fortalecer las conexiones neuronales, lo que podría mejorar las capacidades cognitivas y prevenir enfermedades neurodegenerativas”, aseguró el estudio.

El sitio web Frontiers también comentó acerca de este compuesto. “El perfil neuroprotector de la diosgenina confiere eficacia contra la neuropatía inducida por la diabetes y la lesión isquémica cerebral, al tiempo que posee capacidades antioxidantes y antiinflamatorias además de la capacidad de mejorar los déficits cognitivos”, subrayaron.

Cabe destacar, sin embargo, que es fundamental consultar al médico de cabecera antes de sumar nuevos alimentos o ingredientes a la dieta.

Por Wendys Loraine Pitre Ariza