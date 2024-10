Cuál es la fruta de uso habitual que es un aliado ideal para mejorar el aliento

Escuchar

Mantener un aliento fresco durante el día es un desafío para muchos. A pesar de los avances tecnológicos, todavía no se inventó una solución que permita olvidar el mal aliento por completo. Sin embargo, la naturaleza ofrece un aliado inesperado para combatir este problema: la manzana verde. Esta fruta comúnmente presente en nuestras cocinas es, en realidad, un recurso valioso para mantener la boca fresca y limpia sin necesidad de recurrir constantemente al cepillo de dientes.

Las manzanas verdes, además de ser un snack saludable, ayudan a eliminar la placa dental que se acumula tras las comidas. Gracias a su textura crujiente y fibrosa, actúan como un cepillo de dientes natural al frotar los dientes mientras masticamos. Este simple acto no solo reduce la placa, sino que también limpia las encías, mejorando la salud bucal en general, explica el doctor Sam Sadati, de The Sadati Center for Aesthetic Dentistry.

El poder ácido de la manzana

El secreto detrás de la efectividad de las manzanas verdes para mejorar el aliento radica en su composición. Su acidez natural ayuda a descomponer los restos de comida y la placa, mientras que el proceso de masticación elimina físicamente las partículas que se adhieren a los dientes, se explica en un artículo científico publicado en Frontiers in Microbiology.

Además, desde la Facultad de Ciencias Alimentarias, Agrícolas y Ambientales de la Universidad de Ohio, argumentan que las enzimas presentes en esta fruta pueden neutralizar los compuestos que causan mal olor, especialmente aquellos derivados de alimentos como el ajo o la cebolla. Estudios han demostrado que comer una manzana después de ingerir ajo puede reducir notablemente el mal aliento, gracias a su capacidad para contrarrestar los compuestos de azufre responsables de la halitosis.

Una solución natural y accesible

Así, la manzana verde ofrece una solución natural y accesible: no solo refresca el aliento, sino que también aporta beneficios nutricionales, como vitaminas y fibra. Además, a diferencia de otros alimentos o productos que podrían empeorar el aliento, la manzana verde no deja residuos que se transformen en bacterias o ácido, factores principales que contribuyen a la halitosis.

Si bien esta fruta es un recurso valioso, hay otros vegetales que pueden contribuir a una mejor salud bucal. Las verduras crujientes como el apio, las zanahorias y el pepino también tienen propiedades similares. Estas verduras, al igual que las manzanas, ayudan a limpiar los dientes y las encías mientras se mastican. Además, su alto contenido de agua estimula la producción de saliva, un agente natural que ayuda a eliminar bacterias y mantener el aliento fresco.

Las hierbas frescas como el perejil, la menta y el cilantro también juegan un papel importante. Estas plantas contienen compuestos que combaten las bacterias que causan el mal aliento, proporcionando un frescor inmediato y duradero. De hecho, masticar una ramita de perejil o menta después de una comida puede ser un método sencillo y efectivo para mantener el aliento limpio durante todo el día.

LA NACION