Cuándo deberías incorporar suplementos multivitamínicos en tu dieta, según Harvard

A medida que el envejecimiento avanza, las personas van experimentando un descenso gradual de sus capacidades físicas y mentales. Y es que con la llegada de la edad es posible evidenciar condiciones neurodegenerativas y afectaciones en la salud mental como resultado de los factores acumulativos de las experiencias del día a día, con hallazgos que incluso demuestran la relación entre la exposición prolongada a situaciones estresantes con el deterioro cognitivo y un mayor riesgo a una variedad de graves problemas de salud mental y física, incluidos los trastornos de ansiedad, depresión, enfermedades cardiovasculares, trastornos autoinmunes, la enfermedad de Alzheimer, ciertos tipos de cáncer y otras enfermedades del envejecimiento.

Los suplementos multivitamínicos pueden ayudar a las personas que están envejeciendo a tener un menor deterioro cognitivo artem evdokimov - Shutterstock

Y si bien diferentes estudios han señalado la importancia de la práctica recurrente de actividad física y una dieta saludable, como factores clave para hacerle frente a la edad, una reciente investigación dirigida por el Mass General Brigham y realizada por la Facultad de Medicina de Harvard y la Universidad de Columbia, encontró que la suplementación de dichas actividades con multivitamínicos puede ayudar a las personas que están envejeciendo a tener un menor deterioro cognitivo.

Específicamente la serie de Estudios de Resultados de Suplementos de Cacao y Multivitamínicos, o Cosmos por sus siglas en inglés, demostró que el consumo diario del multivitamínico Centrum Silver retrasa el envejecimiento cognitivo global. Con más de 4800 participantes en Estados Unidos, el análisis, basado en dichos estudios, demostró que, en comparación con el placebo o la muestra de cacao, el grupo al que se le administró el multivitamínico Centrum Silver durante tres años experimentó una reducción equivalente a 1,8 años en el deterioro de las capacidades cognitivas relacionadas con el envejecimiento.

Rodrigo Santacoloma, nutriólogo y director médico de Haleon Colombia, compañía que produce Centrum en el mundo, señaló en entrevista con EL TIEMPO varios de los puntos claves a tener en cuenta si usted está considerando consumir multivitamínicos, y cuáles son las ventajas que estos productos pueden ofrecer.

Un experto señaló los puntos claves a tener en cuenta si estás considerando consumir multivitamínicos Shutterstock - Shutterstock

¿Cuándo necesita una persona tomar un multivitamínico?

Una es cuando no cierras una brecha nutricional. Hay personas, por ejemplo, que han sido operadas de cirugía bariátrica, que tienen requerimientos especiales por un momento muy especial de la vida, y que uno debe complementar su alimentación con un multivitamínico porque lo demanda.

Las mujeres embarazadas, las mujeres lactantes, por ejemplo, requieren nutrientes específicos y deben considerarlo y deben hablarlo con su médico.

Cuando yo quiero, por ejemplo, prevenir enfermedades crónicas, es otra razón muy frecuente y debo encontrar ese multivitamínico para mi edad para, ante cualquier eventualidad, corregir y cerrar ese requerimiento que se tiene.

También cuando yo no completo mi alimentación adecuadamente, eso puede ser en personas que por ejemplo son deportistas de alto rendimiento y que tienen mayores demandas en las cuales por alguna razón no me estoy alimentando bien. Por ejemplo, las personas que están deprimidas o que pierden el apetito por enfermedades.

¿Siempre se requiere consultar al médico antes de tomar un multivitamínico?

La primera pregunta que uno se debe hacer es “¿cerré mi alimentación como corresponde en el día?”. Esa es una pregunta que te despierta ya la necesidad de consumir un multivitamínico. Puedes tomar una decisión consciente con estos productos de libre venta que están en el mercado y que están a disposición de los consumidores y que tienen saldos adecuados para complementarlo. Pero si tienes alguna duda, si tienes alguna condición médica o si tienes alguna enfermedad, sí es importante que consultes a un especialista.

La exposición prolongada a situaciones de estrés podría acelerar el envejecimiento biológico y contribuir a una variedad de graves problemas de salud mental y física, así como al deterioro cognitivo.

La exposición prolongada a situaciones de estrés podría acelerar el envejecimiento biológico y contribuir a una variedad de graves problemas de salud mental y física, así como al deterioro cognitivo

¿Una persona que no lleve una buena alimentación debería considerar consumir multivitamínicos?

Si una persona no está llevando la alimentación que corresponde, seguramente se estará quedando corto en nutrientes. Y seguramente se está quedando corto no en un solo nutriente, sino en varios nutrientes.

Las personas que a veces, por ejemplo, tienen dietas selectivas o las personas que por una decisión propia son vegetarianos, veganos o hacen restricciones en su alimentación, necesitan cerrar esa necesidad de nutrientes y complementarla.

