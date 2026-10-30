“Desayuno huevos con jamón y palta, pan y aceite de oliva”: el menú energético de Carlos Sainz para competir en la Fórmula 1

Como uno de los talentos más destacados en el automovilismo internacional, Carlos Sainz lleva una vida saludable y consciente. A sus 32 años, el piloto español demuestra una disciplina absoluta para soportar las extremas exigencias físicas de la máxima categoría del deporte sobre ruedas. A través de su canal oficial de YouTube, el deportista reveló los secretos detrás de su preparación diaria, un plan riguroso que combina natación, fuerza y una dieta rica en nutrientes.

A través de su canal oficial de YouTube, el deportista reveló los secretos detrás de su preparación diaria, un plan riguroso que combina natación, fuerza y una dieta rica en nutrientes

La jornada de entrenamiento arranca muy temprano. El primer bloque consiste en una sesión intensa de natación de una hora exacta, ya que el madrileño considera esta práctica fundamental para activar todos los músculos del cuerpo y optimizar su capacidad aeróbica. Al finalizar, dedica unos minutos al circuito de spa con el fin de relajar los tejidos antes del esfuerzo principal.

Luego continúa con un bloque variado de ejercicios. La agenda semanal incluye rutinas pesadas de fuerza, carreras de resistencia al aire libre y trabajos específicos enfocados en el fortalecimiento del core y los glúteos. Durante los meses previos al campeonato, el volumen de trabajo se multiplica: en esa etapa de pretemporada, el español ejecuta dos turnos de natación, tres carreras largas, pruebas exhaustivas de esfuerzo, tres sesiones con pesas y dos bloques dedicados al centro del cuerpo.

Carlos Sainz, una de las jóvenes promesas de la F1 PAUL CROCK - AFP

Tanto despliegue físico resulta indispensable. Es que el automovilismo actual somete al cuerpo humano a situaciones extremas: altas temperaturas dentro de las cabinas, las fuerzas G en cada curva cerrada y la extensión de un calendario anual con 24 Grandes Premios exigen una condición atlética de nivel absoluto.

Antes de afrontar tal carga de trabajo, la primera comida del día cumple un rol estratégico. El menú matutino incluye una combinación perfecta que aporta proteínas de alto valor biológico, grasas saludables esenciales y carbohidratos complejos que aseguran energía sostenida durante horas. “Desayuno huevos con jamón y palta, pan y aceite de oliva”: expresó sobre el plato energético para competir en la F1.

Carlos Sainz desayuna huevos con palta, aceite de oliva y pan (Foto: Captura YouTube)

Además de los macronutrientes, la hidratación forma parte del protocolo diario. El consumo constante de agua y bebidas isotónicas previene calambres musculares y regula la temperatura corporal en climas cálidos.

Terminada la jornada de esfuerzo, el apetito aumenta de manera considerable. El madrileño aseguró que suele sentir antojos por comidas pesadas y reconfortantes, tales como una hamburguesa doble o una pizza tradicional con queso fundido. Sin embargo, la disciplina profesional siempre prevalece sobre los impulsos ocasionales.

En la mayoría de las ocasiones, el piloto prefiere opciones más ligeras y nutritivas como el sushi, ideal para recargar los depósitos de glucógeno y acelerar la recuperación muscular.

Carlos Sainz Jr. nació en Madrid en 1994 y es hijo del legendario bicampeón del mundo de rallies Carlos Sainz. A lo largo de su carrera en la máxima categoría del automovilismo, donde debutó en 2015 con Toro Rosso, compitió para escuderías de renombre como Renault, McLaren, Ferrari y Williams.

Carlos Sainz jr. con su padre

Conocido en el paddock por su capacidad analítica, consistencia y sólido rendimiento técnico, el madrileño logró múltiples victorias y podios en Grandes Premios, consolidándose como uno de los referentes más respetados y competitivos del deporte motor internacional.