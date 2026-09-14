Especialistas en sueño coinciden: Dormir con demasiada luz podría provocar cambios dañinos en el corazón

Un nuevo estudio realizado por investigadores médicos encontró que dormir con demasiada luz podría provocar daños en la estructura y la función del corazón, junto con una mayor probabilidad de sufrir enfermedades cardíacas a largo plazo. Los autores del trabajo sostuvieron que la oscuridad debería reconocerse como un “signo vital” tan fundamental para la salud cardiovascular como el control de la presión arterial, e instaron a las autoridades a tomar medidas efectivas.

Dormir con luz: qué cambios detectaron los investigadores en el corazón

El 9 de septiembre de 2026, un grupo de investigadores publicó un nuevo estudio en el European Heart Journal que vincula la contaminación lumínica nocturna con alteraciones físicas en el corazón .

con . La investigación reveló que el exceso de luz durante la noche puede reducir la eficiencia de los latidos, lo que representa un factor de riesgo para la insuficiencia cardíaca.

Las personas que estuvieron expuestas a mayor luz durante las horas de sueño presentaron un ventrículo izquierdo 2,4% más grande en promedio Magnific

El seguimiento a 11.071 participantes del UK Biobank comparó a personas expuestas a más de 3 lux (una unidad de medida de iluminación) de luz nocturna frente a quienes estuvieron expuestos a una oscuridad casi total durante la noche.

La Dra. Kristen Knutson, profesora asociada de medicina del sueño en la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, señaló en diálogo con NBC News que 3 lux corresponden a una habitación muy tenue.

Como resultado, las personas que estuvieron expuestas a un mayor nivel de luz presentaron:

Engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo , lo que reduce el volumen interno de la cavidad. El grupo de mayor exposición presentó un grosor medio de la pared del ventrículo izquierdo un 1,5% superior.

, lo que reduce el volumen interno de la cavidad. El grupo de mayor exposición presentó un grosor medio de la pared del ventrículo izquierdo un 1,5% superior. Pérdida de flexibilidad en el músculo cardíaco al latir, lo cual es una señal temprana de disfunción. Se observó una reducción del 1,9% en la contracción del miocardio .

al latir, lo cual es una señal temprana de disfunción. Se observó una reducción del . Alteraciones adicionales en el ventrículo derecho y el atrio izquierdo.

En ese sentido, los investigadores concluyeron que cualquier aumento en la exposición a la luz por encima de 3 lux durante el sueño nocturno se asocia con un daño cardíaco sutil y medible.

Investigaciones previas ya habían vinculado la luz nocturna a un mayor riesgo de enfermedad coronaria, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular. Sin embargo, este nuevo estudio es el primero en analizar cómo la iluminación altera de forma directa la estructura y la función contráctil del corazón.

El Dr. Thomas Münzel, cardiólogo ambiental del Centro Médico Universitario de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, Alemania, escribió en un editorial que acompañó al estudio:

“La conclusión es clara: la oscuridad merece ser reconocida como una señal vital, tan esencial para la salud cardiovascular como el control de la presión arterial y el aire limpio”.

Dormir con luz: el riesgo cardiovascular observado a largo plazo

Tras realizar un seguimiento de entre ocho y diez años a los participantes, el grupo expuesto a una mayor iluminación nocturna mostró un incremento notable en eventos cardiovasculares graves en comparación con quienes durmieron en mayor oscuridad:

Un 33% más de riesgo de accidente cerebrovascular (ACV).

de (ACV). Un 29% más de riesgo de insuficiencia cardíaca .

. Un 26% más de riesgo de muerte por causa cardiovascular .

. Un 24% más de riesgo de ataque cardíaco (infarto).

Los investigadores identificaron dos vías biológicas principales para explicar el daño. En primer lugar, la menor duración del sueño explicó estadísticamente entre el 24% y el 49% de varias de las asociaciones observadas.

En segundo lugar, la luz nocturna desorienta el sistema circadiano, el reloj interno que regula los ciclos de 24 horas de la presión arterial, la liberación hormonal y los niveles de inflamación.

Los expertos recomendaron instalar cortinas para evitar que la luz entre durante el sueño KieferPix - Shutterstock

Cómo reducir la luz nocturna para proteger la salud cardiovascular

El estudio propone reconocer la oscuridad como un signo vital indispensable para la salud cardiovascular. Para evitar implicaciones dañinas para el corazón, los expertos sugirieron:

Instalar cortinas opacas (tipo blackout) para bloquear la luz exterior.

para bloquear la luz exterior. Utilizar iluminación nocturna de tonos cálidos .

. Cubrir los indicadores LED de reposo en electrodomésticos y aparatos electrónicos del dormitorio.

A nivel urbano y comunitario, los investigadores urgieron a las ciudades a implementar alumbrado público apantallado o dirigido, atenuadores automáticos y luminarias activadas por movimiento para impedir que la luz artificial penetre en los hogares.