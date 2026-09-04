James Stone, médico cardiólogo en Texas: “Tengo una regla, no como alimentos blancos”

El médico James Stone, cardiólogo en la clínica South Heart en Harlingen, en Texas, considera que las dietas tradicionales representan una “guerra mental” insostenible, y en una entrevista reciente, explicó su plan de alimentación con una sola regla. En lugar de consumir comidas bajas en calorías, propuso “no comer blanco”, lo que consiste en evitar estrictamente los alimentos blancos con alto contenido de almidón.

James Stone: qué alimentos blancos recomienda evitar para cuidar el corazón

Frecuentemente, las personas que padecen problemas relacionados con la salud de su corazón deben realizar cambios drásticos en sus dietas para controlar el azúcar en sangre y reducir los niveles de colesterol, entre otros factores.

En muchos casos, estas modificaciones consisten en agregar comidas bajas en grasas y calorías, pero Stone propone un enfoque que considera más simple y sostenible.

En su análisis, Stone recomendó eliminar de la dieta los alimentos blancos con alto contenido de almidón Captura de Youtube South Heart Clinic

En diálogo con NBC News, el cardiólogo de Texas indicó que hacer dieta es “la mayor batalla mental que jamás nos hayan enseñado”, pero sostuvo que esto se debe a un mal enfoque. En lugar de llevar a cabo un régimen alimenticio difícil de mantener a largo plazo, Stone recomendó eliminar los alimentos blancos con alto contenido de almidón. Entre estos, se incluyen:

Azúcar añadida

Sal en exceso

Pan blanco

Arroz blanco

Harina blanca

Pasta blanca

El médico aclaró luego que la regla no aplica a alimentos enteros y altamente nutritivos que resultan ser de color blanco, como el huevo, la coliflor, las cebollas, el hinojo y el ajo. El enfoque apunta a los granos refinados y también al azúcar añadida y al exceso de sal.

“Tengo una regla: no consumo alimentos blancos. Todo lo que como son frutas, frutos secos, proteínas y verduras. Y solo tomo tres líquidos: agua, café solo y té sin azúcar”, señaló Stone.

El cardiólogo James Stone recomendó evitar alimentos como el arroz blanco, las harinas, el azúcar añadida y el exceso de sal IA

Azúcar añadida, granos refinados y exceso de sal: qué riesgos señalan los estudios

La inclusión de muchos de los alimentos mencionados por Stone en su análisis aumenta el riesgo de hipertensión arterial, cardiopatía coronaria, cáncer y muerte prematura, según una recopilación de estudios de National Library of Medicine.

En el caso del arroz blanco o el pan, el procesamiento de los granos refinados elimina una cuarta parte de sus proteínas y al menos la mitad de sus nutrientes, entre los que se incluyen la fibra y los antioxidantes.

Además, consumir demasiado azúcar añadido también puede contribuir a problemas de salud como el aumento de peso, la obesidad y la diabetes tipo 2, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El exceso de sal puede favorecer la retención de líquidos, lo que incrementa el volumen de la sangre y ejerce una presión dañina sobre las arterias, explicó la dietista registrada Natalie Rizzo, editora de nutrición del medio.

El síndrome del “corazón roto” explicado por James Stone, cardiólogo de Texas

James Stone: alimentos enteros, platos coloridos y las tres bebidas que recomienda

Para alimentarse de manera saludable y beneficiosa para el corazón, el Dr. Stone aconsejó volver a la forma en que los seres humanos “fueron diseñados” biológicamente para alimentarse. Sus recomendaciones más importantes incluyen:

Alimentos permitidos: basar la dieta en frutas, frutos secos, proteínas y vegetales . Se debe priorizar el consumo de alimentos enteros, naturales o mínimamente procesados (como semillas, huevos, carnes, legumbres, mariscos y lácteos).

basar la dieta en . Se debe priorizar el consumo de (como semillas, huevos, carnes, legumbres, mariscos y lácteos). Priorizar el color: buscar opciones coloridas y vibrantes en el plato; por ejemplo, elegir una batata de color naranja en lugar de una papa blanca . Los pigmentos naturales de las frutas y vegetales señalan la presencia de potentes antioxidantes.

buscar opciones coloridas y vibrantes en el plato; por ejemplo, elegir una . Los pigmentos naturales de las frutas y vegetales señalan la presencia de potentes antioxidantes. Líquidos limitados: su regla restringe las bebidas a únicamente tres opciones: agua, café negro y té sin endulzar.

“Mira tu plato. Si ves pan blanco, pasta, arroz, harina, azúcar y sal, estás en mal estado. Poco a poco desarrollarás diabetes y tendrás que ir al cardiólogo, y entonces tendremos problemas”, añadió Stone.