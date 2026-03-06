Dormir mal enferma el corazón: el revelador hallazgo de Yale sobre el insomnio en 2026

La Escuela de Medicina de la Universidad de Yale reveló que el insomnio se asocia con una mayor probabilidad de desarrollar hipertensión y enfermedades cardíacas. Los investigadores sugieren un enfoque en el tratamiento de los trastornos de sueño para prevenir otras afecciones.

La relación entre el insomnio y enfermedades del corazón, según los especialistas

Las conclusiones de investigadores arrojan que el insomnio y la apnea obstructiva del sueño están asociados a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares e hipertensión, de acuerdo con el estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale.

El insomnio está relacionado con mayor riesgo de desarrollo de hipertensión y problemas cardíacos, según estudio de Yale (Archivo) Pexels

El proceso de investigación recopiló datos de casi un millón de veteranos militares estadounidenses, quienes fueron dados de baja del servicio en 2001, para examinar el riesgo de estas patologías.

La comparación se realizó entre veteranos con insomnio y apnea y aquellos que solo tienen una de estas dos afecciones.

El resultado: aquellos con ambos trastornos de sueño tenían mayor riesgo de desarrollar hipertensión.

Allison Gaffey, profesora adjunta de medicina interna en la facultad, explicó que la tendencia se observó tanto en hombres como en mujeres, aunque las estimaciones de riesgo fueron ligeramente más altas entre ellas que entre los varones.

Además de hipertensión, los veteranos con insomnio también presentaron mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, por lo que las investigaciones apuntan a la aplicación de sistemas de prevención y tratamiento de los trastornos del sueño.

Cuáles son los síntomas y causas del insomnio

El insomnio es el trastorno de sueño más común y se estima que al menos el 33% de la población adulta experimenta sus síntomas, principalmente la dificultad para dormir o mantener el sueño, según señala el mismo estudio.

El estrés es una de las principales causas de insomnio (Archivo) (Foto: FreeP¡CK)

Este trastorno se asocia con la depresión, el estrés postraumático, el riesgo cardiovascular y el dolor crónico, según Mayo Clinic, y sus principales causas y señales son:

Síntomas

Tener dificultades para conciliar el sueño a la noche

Despertarse durante la noche

Despertarse mucho antes de tiempo

Sentirse cansado o con sueño durante el día

Sentirse malhumorado, depresivo o ansioso

Tener dificultades para prestar atención, concentrarse en las tareas o recordar

Cometer más errores o tener más accidentes

Preocuparse constantemente por el sueño

Causas

Estrés o preocupaciones excesivas

Viaje y horario de trabajo que altera los ritmos circadianos (reloj interno del cuerpo)

Malos hábitos del sueño, como desvelarse o no tener horarios definidos para dormir y despertar

Ingerir grandes cantidades de alimentos poco antes de ir a dormir

Tener trastornos de la salud mental

Estar bajo tratamiento con medicamentos que alteran el sueño

Algunas enfermedades, como el dolor crónico, el Alzheimer o el reflujo, se asocian con el insomnio

Consumo de cafeína, nicotina o alcohol

Trastornos del sueño, como la apnea

Cómo tratar el insomnio

Existen diferentes formas de abordar el tratamiento del insomnio; las principales incluyen cambiar los hábitos inadecuados que intervienen en la baja de la calidad del sueño.

De acuerdo con el Instituto del Sueño, algunos consejos que pueden aplicarse son:

Regular la hora de acostarse y levantarse

Limitar el tiempo que se pasa en la cama a las horas en las que realmente se está dormido

Mantener una hora regular de despertar

Eliminar las siestas durante el día

Reducir actividades que interfieren con el sueño, como ver televisión, comer, leer, escuchar la radio y otras actividades

Acostarse solo cuando se tenga sueño

Limitar el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas

La terapia cognitivo-conductual es uno de los tratamientos más recomendados y efectivos en contra del insomnio (Archivo) SANITAS - SANITAS

Algunos pacientes pueden requerir de una evaluación profesional, ya que, según Mayo Clinic, existen otras enfermedades que pueden ocasionar problemas de sueño, incluidos los padecimientos de salud mental.

La terapia cognitivo-conductual puede ser una forma de tratar el insomnio.

En Estados Unidos existe la atención profesional certificada por la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, cuyos centros pueden consultarse en el sitio web sleepeducation.org.

Aunque el tipo, frecuencia y duración de cada tratamiento cambian según el paciente, generalmente se requieren de seis a ocho sesiones para ver resultados.