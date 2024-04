Dormir mal durante algunas noches puede producir la sensación de envejecer diez años, reveló un estudio

Escuchar

¿Dormís pocas horas por noche? Además de aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o diabetes, entre otros problemas de salud a largo plazo, un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Estocolmo, en Suecia, muestra que pocos días de mal descanso son suficientes para producir una sensación de envejecimiento de hasta diez años.

El trabajo fue publicado en la revista científica Proceedings of the Royal Society B y se dividió en dos experimentos. En el primero, 429 individuos de edades entre 18 y 70 años reportaron con qué edad se sentían, cuántos días en el último mes no habían tenido las 7 horas de sueño suficientes y qué tan somnolientos estaban.

El análisis llevó a los responsables del estudio a descubrir que, en promedio, cada noche mal dormida estaba relacionada con una sensación de estar 0,23 años más viejo. Con esto en mente, los investigadores realizaron un segundo experimento para investigar si el poco sueño estaba detrás de esta percepción.

Reclutaron a 186 voluntarios, de 18 a 46 años, quienes pasaron por dos noches de restricción de sueño: solo pudieron dormir cuatro horas cada una. Luego, los mismos participantes pasaron por dos noches en las que durmieron lo suficiente, nueve horas cada una, para comparar los resultados.

Tras evaluar la información, los responsables observaron que, después del sueño restringido de solo dos días, los voluntarios se sentían en promedio 4,4 años más viejos en comparación con el período en el que pudieron dormir adecuadamente.

Los científicos explicaron que los efectos del sueño en la percepción de la edad estaban relacionados con cuán somnolientos se sentían los participantes. Estar extremadamente alerta se asoció con una sensación de 4 años más joven, mientras que estar extremadamente somnoliento se relacionó con sentirse 6 años más viejo que la edad real.

“Considerando que el sueño es esencial para la función cerebral y el bienestar general, decidimos probar si el sueño guarda algún secreto para preservar una sensación de juventud”, dijo Leonie Balter, investigadora del departamento de Psicología de la Universidad de Estocolmo y autora del estudio. Los resultados significan que “pasar de la sensación de alerta a la somnolencia añadió impresionantes 10 años a la sensación de edad”, remarcó la especialista.

Los hallazgos son importantes, afirman los investigadores, porque trabajos anteriores demostraron que sentirse más joven que lo que se es, aunque sea una medida subjetiva, se asocia con vidas más largas y saludables, e incluso algunos científicos lo consideran un predictor de la edad cerebral.