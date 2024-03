La planta medicinal cuyas hojas pueden ayudarte a dormir mejor si las ponés debajo de la almohada

Escuchar

Las hojas de laurel son reconocidas en el mundo gastronómico al ser un condimento que le da sabor a las comidas. Fáciles de adquirir al estar en dietéticas y supermercados, aportan una gran frescura para amalgamar los ingredientes principales de cualquier preparación.

En gastronomía, lo más importante es su uso: cuantas más hojas de laurel se pongan en una receta, mayor sabor se conseguirá, aunque se recomienda colocar poco para que no sea invasivo y no le quite protagonismo al resto de los productos.

Las propiedades de la hoja de laurel

Pero, además, el laurel contiene vitaminas A, C y B6, que ayudan al mantenimiento del sistema inmunológico. También posee tiamina, riboflavina, niacina, folato, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc, cobre y manganeso.

Tan importante es el laurel que sus propiedades contribuyen a una mejor digestión, elimina gases intestinales, facilita que se pueda expulsar la bilis obstruida en la vesícula biliar, así como también contribuye al bienestar general, ya que combate el estrés y mejora el sueño.

Las hojas de laurel contribuyen a la mejora del sueño Imagen de freepik

El “ritual” del laurel para conciliar el sueño

Un “truco” para poder mejorar la calidad del sueño a la hora de dormir consiste en colocar hojas de laurel debajo de la almohada. Sus aceites esenciales se liberan durante la noche y el hecho de inhalarlas puede provocar que uno descanse más tiempo, según consignó el medio El Heraldo.

El laurel puede ayudar a dormir mejor (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Otras propiedades de las hojas de laurel

El laurel es, además, un gran antídoto para combatir las enfermedades cardíacas. Al contener ácidos grasos insaturados como el oleico y el linoleico, contribuye a mejorar el colesterol bueno y combatir el malo, el cual puede endurecer las arterias formando placas dañinas que complican la salud del corazón. Por otra parte, puede ayudar a disminuir el nivel de triglicéridos que si es elevado significa un serio riesgo de contraer una enfermedad cardíaca.

Gracias a sus propiedades antioxidantes, ayuda a reducir los gases, estimula el apetito y moviliza el intestino para que la ingesta de la comida no sea tan pesada. Para sacarle el mayor provecho, se recomienda ingerirlas en forma de infusión, ya que eso ayudará a prevenir la acidez y espasmos intestinales.

De diferentes tamaños, el laurel puede almacenarse en sobres herméticos o en frascos de vidrio (Fuente: Pexels)

El laurel puede ser empleado en aceites con usos terapéuticos. Como se mencionó anteriormente, las hojas tienen una acción antiinflamatoria y es de vital importancia para los deportistas de alto rendimiento que presentan lesiones o problemas musculares que pueden afectar su performance.

Con todo lo expuesto, las hojas de laurel son sin dudas un fiel aliado de las personas que atraviesan diversos problemas en su organismo. Al ser pequeñas, su almacenamiento es práctico y pueden estar guardadas en frascos o bolsas herméticas para prolongar su duración.

LA NACION