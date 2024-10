El ejercicio recomendado para estar en forma y a su vez ejercitar la memoria

Escuchar

Entrenar diariamente es un hábito saludable para el cuerpo y la mente. Y eso no es todo: existe un ejercicio en particular que es recomendado por los expertos por su capacidad para fortalecer la memoria. Se trata de la bicicleta fija, actividad que presenta el plus de poder practicarse no solo en el gimnasio sino también en la comodidad del hogar.

Los beneficios de la bicicleta fija fueron descubiertos por un grupo de científicos del CONICET y difundidos por la revista científica iScience. Los investigadores resaltaron que este ejercicio es uno de los más integrales porque afecta de inmediato los procesos cognitivos.

Según un estudio presentado por el CONICET la bicicleta fija es un ejercicio esencial para cuidar la memoria a largo plazo (imagen ilustrativa de Pexels) Foto: Pex

En qué consistió el estudio

El estudio se centró en analizar cómo una breve sesión de ejercicio físico puede influir en la memoria espacial. Para esto se creó un innovador test en un entorno de realidad virtual con el que se examinaron los resultados de 98 voluntarios, con edades entre los 18 y 35 años.

La tarea consistía en ir recordando distintas banderas y a medida que se avanzaba en el juego la dificultad era cada vez mayor. Luego de realizar la actividad, algunos individuos eran invitados a realizar 25 minutos de bicicleta, mientras que otros podían disfrutar de algunos minutos de relax. Luego, eran invitados a repetir el juego para conocer quiénes habían podido retener más información al respecto.

Para agilizar el aprendizaje es necesario realizar actividad física (imagen ilustrativa de Pexels) Foto: PEXE

El estudio liderado por Fabricio Ballarini, del Instituto de Biología Celular y Neurociencia “Profesor Eduardo de Robertis”, determinó que aquellas personas que realizaron 25 minutos de bicicleta fija después de aprender mostraron una notable mejora en su capacidad para retener la información espacial. En contraste, aquellas personas que no utilizaron la bicicleta fija tuvieron menos retención de la experiencia vivida.

En simples palabras, esto significaría que hacer deporte maximiza los beneficios en la consolidación de la memoria. De esta forma, una buena mecánica para que los estudiantes puedan aprender contenidos sería que después de cada clase disfruten de algunos momentos de ejercicio al aire libre, para estabilizar los recuerdos recientes y el almacenamiento a largo plazo de nuestro cerebro.

Otros beneficios que aporta la bicicleta fija

Más allá de ser un ejercicio beneficioso para la memoria, la bicicleta también tiene otras ventajas para la salud que incluyen a la respiración, el corazón, las articulaciones y todos los músculos del cuerpo.

Mejora la salud cardiovascular. Al ser un ejercicio aeróbico fortalece el corazón y mejora la circulación sanguínea. Al mantener el ritmo cardíaco elevado, el corazón se vuelve más eficiente para bombear sangre y oxigenar los músculos.

Fortalece los músculos. Trabaja áreas de las piernas como los cuádriceps, glúteos, isquiotibiales y pantorrillas. Además, de involucrar el core (músculos abdominales) y los glúteos.

Trabaja áreas de las piernas como los cuádriceps, glúteos, isquiotibiales y pantorrillas. Además, de involucrar el (músculos abdominales) y los glúteos. Ayuda en la pérdida de peso. Es una excelente opción para quemar calorías y reducir la grasa corporal, aunque debe ser acompañada de una dieta saludable.

Es una excelente opción para quemar calorías y reducir la grasa corporal, aunque debe ser acompañada de una dieta saludable. Bajo impacto en las articulaciones. A diferencia de otras actividades como correr, la bicicleta fija es un ejercicio de bajo impacto, por lo que es muy recomendado para las personas mayores.

