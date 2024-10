El pequeño alimento que mejora la salud del corazón, el hígado y los huesos al mismo tiempo

Escuchar

En la naturaleza existen alimentos que, a pesar de su tamaño modesto, esconden una potencia nutritiva sorprendente. Estos pequeños pero poderosos productos destacan por su riqueza en nutrientes esenciales y compuestos activos, que los convierten en aliados indispensables para mejorar el bienestar general.

Dentro de este vasto abanico de posibilidades, las semillas de sésamo se destacan como uno de estos productos más subestimados. Aunque su tamaño pueda parecer insignificante, estas semillas esconden en su interior un auténtico tesoro nutricional. En la antigüedad, civilizaciones como la egipcia o la persa ya las utilizaban tanto en la alimentación como en la medicina tradicional, y reconocían su enorme potencial para mejorar la salud y prevenir diversas enfermedades.

El perfil nutricional del sésamo no tiene comparación con otros alimentos. Estas semillas contienen altos niveles de proteínas, grasas insaturadas y fibra, además de ser una fuente rica en minerales esenciales como el calcio, el hierro y el magnesio. Entre sus principales ventajas para la salud, destacan su capacidad para favorecer la salud cardiovascular, mejorar la digestión y fortalecer los huesos. No obstante, los beneficios de las semillas de sésamo no terminan ahí. Su acción antioxidante y antiinflamatoria las convierte en un aliado poderoso en la lucha contra enfermedades crónicas.

Las semillas de sésamo son consumidas por los humanos desde las épocas del imperio egipcio y el imperio persa

Un estudio publicado en Nutrients señaló que uno de los compuestos más valiosos del sésamo, la sesamina, tiene propiedades antifibróticas que protegen el hígado y lo ayudan a mantenerse saludable a lo largo del tiempo. Esta propiedad resulta clave en la prevención de enfermedades hepáticas graves, ya que actúa como un escudo contra la inflamación crónica.

El consumo regular de sésamo también puede tener un impacto positivo en la salud del corazón. Un análisis del Journal of Clinical Lipidology evidenció que las grasas insaturadas, como el ácido oleico presente en el sésamo, ayudan a reducir el colesterol LDL y aumentar el HDL, lo que disminuye el riesgo de enfermedades coronarias.

Por otro lado, las semillas de sésamo mostraron ser eficaces en el control del azúcar en sangre. Un artículo del National Institutes of Health reveló que el magnesio, presente en cantidades significativas en estas semillas, contribuye a la regulación de la glucosa, por lo cual es una opción ideal para personas con diabetes o que buscan mantener niveles estables de azúcar.

El consumo regular de sésamo puede aumentar la densidad ósea

En los últimos años, la conexión entre el intestino y el cerebro captó la atención de la comunidad científica, y el sésamo parece jugar un rol relevante en este ámbito. En este sentido, otro estudio de Nutrients demostró que los compuestos presentes en estas semillas pueden influir positivamente en la microbiota intestinal, lo que impacta de manera directa en la salud mental. En particular, la sesamina se destaca por su capacidad de reducir síntomas relacionados con el estrés y la ansiedad.

Por otra parte, el calcio es un mineral indispensable para mantener una buena salud ósea y, aunque la leche es la fuente más conocida, las semillas de sésamo ofrecen una alternativa ideal para quienes buscan opciones más diversas. El consumo regular de sésamo puede aumentar la densidad ósea. De esta manera, ayuda a prevenir la osteoporosis, especialmente en mujeres postmenopáusicas. Además del calcio, estas semillas también son ricas en fósforo, que, junto al magnesio, son minerales fundamentales para la formación y mantenimiento de los huesos.

Cómo integrar las semillas de sésamo al día a día

Este alimento tiene propiedades antifibróticas que protegen el hígado

Las semillas de sésamo son extremadamente versátiles y pueden incluirse en una amplia variedad de comidas sin alterar el sabor. Por ejemplo, es común verlas en panes, galletas o sobre ensaladas como un complemento crujiente y nutritivo. En la gastronomía asiática, el aceite de sésamo es un ingrediente esencial, conocido por su sabor intenso y particular.

Otra opción cada vez más popular es el tahini, una pasta elaborada a partir de estas semillas molidas, que se utiliza como base para platos como el hummus. Este ingrediente no solo aporta textura y sabor, sino que también conserva todas las propiedades nutricionales de las semillas.

Cabe destacar que, antes de sumar este alimento o cualquier otro a la dieta, es fundamental consultar con el médico de cabecera.

LA NACION