¿Se debe lavar la carne antes de cocinarla? Esto dicen los expertos

La cocina es una de las áreas del hogar que más amor -y odio- despierta: mientras hay algunos que disfrutan estar allí y experimentar recetas con ingredientes nuevos, otros huyen. Muchos se han preguntado cómo es la forma correcta de cocinar algunos alimentos, en especial las carnes y el pollo.

La práctica de limpiar todos los alimentos puede pasar de generación en generación, ya que es normal que los papás les enseñen a los hijos y a los nietos, pero no todas estas formas son correctas.

El agua puede ser un medio de propagación de patógenos no deseados iStock

En las últimas décadas se generó una gran controversia sobre si se debe lavar la carne cruda antes de cocinarla: hay algunos que dicen que sí, mientras otros dicen que no es recomendable.

Según el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, no se debe lavar la carne cruda antes de cocinarla, porque esta puede propagar las bacterias sobre las superficies de la cocina y utensilios.

Un consejo que da esta organización es que debe separar la carne, pollo y pescado de los otros alimentos en el changuito del supermercado y en las bolsas, luego debe llevarlo a la heladera hasta que los vaya a cocinar en la parrilla. La temperatura que ellos recomiendan para matar los microbios está entre los 100 y 150 grados centígrados.

Por otro lado, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) tampoco recomienda lavar la carne, ya que las encuestas muestran que la mayoría de los consumidores desconocen este consejo o simplemente optan por ignorarlo.

Lavar o no la carne cruda sigue siendo un tema que a muchos desconcierta, pero los expertos son claros al afirmar que no lo deben hacer, porque aunque piensen que están reduciendo el riesgo de las enfermedades transmitidas por los alimentos, es todo lo contrario aumentan la probabilidad de propagar patógenos no deseados, como la salmonela y el campylobacter.

Betty Feng, profesora asociada de ciencias de la alimentación de la Universidad de Purdue, Estados Unidos, comentó lo siguiente: “Lavar la carne antes de cocinarla no ayuda realmente. Lo único que hace es salpicar y podría contaminar de forma cruzada muchos de tus objetos de cocina: tu pileta, probablemente tu ropa, lo que tengas junto a la pileta”.

Para matar a los microbios de la carne la temperatura del horno debe estar a un mínimo de entre 100 y 150 grados centígrados Pixabay

Una investigación demostró que los patógenos pueden transferirse a través de las salpicaduras de gotas de agua contaminada. Jennifer Quinlan, profesora de ciencias de la nutrición en la Universidad de Drexel, Estados Unidos, habla con respecto a esta práctica.

“Las bacterias no pueden saltar, no pueden moverse. Pero una vez que introduces agua, les estás dando una forma de moverse”, dice Quinlan.

*Por Wendys Loraine Pitre Ariza

El Tiempo (Colombia)