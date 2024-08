Es de Nueva York, tiene 112 años y su verdadero secreto de la longevidad no son las relaciones: “Por eso estoy viva”

Escuchar

Louise Jean Signore celebró su cumpleaños 112 el pasado 31 de julio y se convirtió en la persona con mayor edad de Nueva York, estado en el que nació en 1912. La mujer ha revelado en diversas ocasiones su secreto de longevidad, lo que ha generado algunas controversias, ya que principalmente atribuye su larga vida a un aspecto que para muchos es normal, como lo es casarse y tener hijos.

A sus más de 110 años, la mujer de cabello cano y franca sonrisa, celebró su reciente aniversario en compañía de familia y amigos, con la tradicional torta y como menú, una pasta elaborada por un sobrino, quizás para recordar sus raíces, ya que es hija de italianos. Actualmente, vive en Co-op City un desarrollo de vivienda cooperativa ubicado al noreste del Bronx, distrito al que llegó desde los 12 años.

Mujer de 112 años revela su secreto de longevidad

Para sorpresa de muchos, Signore confirmó lo que había dicho en años anteriores para diversos medios. Según la mujer, su secreto de longevidad es no fumar, no beber y no tener esposo ni hijos. “Por eso estoy viva. Por eso estoy bien, porque no me casé… no tuve hijos. Prefiero estar soltera”, le dijo a New York Post el pasado viernes 2 de agosto, dos días después de su histórico cumpleaños. “Cuando estás casado tienes muchos problemas”, explicó.

La supercentenaria se encuentra en la lista de LongeviQuest, que rastrea y verifica a las personas más longevas del mundo, como el residente de mayor edad de Nueva York y la novena persona más anciana de Estados Unidos. En su perfil para el sitio, señalan que además le atribuye sus 112 años a otros factores, como “toda una vida de actividad física”, ya que comenzó a nadar todos los veranos a la edad de nueve años.

De adulta, aseguran que caminaba siempre que podía e intensificó su régimen de ejercicios después de jubilarse. Andar en bicicleta, bailar y nadar, fueron actividades importantes para su larga vida. Además, desde su juventud, desarrolló hábitos saludables. Sin embargo, la artritis, la pérdida de audición y la mala vista la obligaron a abandonar los deportes al aire libre.

También atribuyó su longevidad a que siempre estuvo consciente de su dieta. En una publicación de la cuenta de Instagram de We Are Italians, de septiembre de 2023, compartieron la historia de Signore, y confirmaron que “su truco para vivir una vida larga es comer buena comida italiana y mantenerse alejada de los refrescos y las tartas”.

Quién es Louise Jean Signore

De acuerdo con LongeviQuest, Signore nació en Harlem, Manhattan, el 31 de julio de 1912. Sus padres, Theodore Signore y Mary D’Angelo, eran italianos. Tuvo cuatro hermanos: los gemelos Claude y Frank (1919-2014), Daniel y Katherine Caroli. Trabajó como asistente administrativa para la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), y se jubiló en 1977, a los 65 años.

Su biografía en el sitio también indica que su madre vivió hasta los 97 años y tres de sus hermanos fallecieron a mediados de los 90, mientras que su padre vivió hasta los 79 años. Su hermana menor tenía 102 años en julio de 2019. Un hecho que marcó la vida de Jean Signore fue el atraco que sufrió en abril de 2016, cuando tenía 103 años y “sobrevivió a un robo en su edificio de apartamentos, donde su atacante la tiró al suelo y le robó 35 dólares, dos comidas, una lupa y un paquete de tarjetas de bingo”.

