Federico Baena, cirujano dentista: “Esto le pasa a tu cuerpo al perder las muelas”

La pérdida de las muelas es una situación que, según la experiencia del cirujano dentista Federico Baena, muchos pacientes llegan a minimizar. Por lo general, las personas no reponen las piezas debido a que no se trata de una situación estética evidente y esto podría desarrollar lo que denomina como síndrome de los molares faltantes.

Síndrome de los molares faltantes: el peligro de no reponer las muelas

A través de un video de YouTube, el doctor Federico Baena Q., especialista en prótesis e implantología dental, advirtió que la falta de muelas no es algo para minimizar. Esta condición puede favorecer el desarrollo de un conjunto de signos y afecciones que deterioran la estructura facial y funciones vitales como el sueño y el habla.

Una de las consecuencias del síndrome de los molares faltantes es la deformación facial y los cambios en la mordida. Esto ocurre porque, sin las muelas, se pierde la dimensión vertical, es decir, la altura natural entre el maxilar superior y la mandíbula.

Las personas que no tienen muelas comienzan a utilizar más sus dientes frontales, lo que ocasiona que el paciente procline la mandíbula hacia adelante para intentar masticar. Con el tiempo, la altura del rostro se reduce.

Otro riesgo, según el especialista, es el crecimiento de la lengua, ya que al quedar espacios vacíos en la parte posterior de la boca, este músculo tiende a expandirse para sellar el espacio que se forma y facilitar el paso de la saliva.

Una lengua de gran tamaño puede dificultar el habla y causar que el paciente se muerda constantemente.

A las consecuencias anteriores se suma la posibilidad de que se obstruya la vía aérea, lo que provoca que los pacientes empiecen a roncar más fuerte y sufran apnea del sueño, también llamada asfixia nocturna.

La falta de muelas genera cambios en los dientes frontales

Además de la manera en que cambia la forma de la mordida y la mandíbula, el hecho de utilizar los dientes frontales para cumplir la función de las muelas también genera un traumatismo severo.

La razón, según Baena, es que estas piezas están diseñadas para cortar y no para masticar y con el tiempo se desarrollan los siguientes problemas:

Dientes planos : el desgaste excesivo los lleva a perder su anatomía natural.

: el desgaste excesivo los lleva a perder su anatomía natural. Abfracciones dentales : aparecen lesiones en el cuello de los dientes, cerca de la encía, debido a la fuerza incorrecta que se ejerce en las piezas frontales.

: aparecen lesiones en el cuello de los dientes, cerca de la encía, debido a la fuerza incorrecta que se ejerce en las piezas frontales. Falso bruxismo: la mala mordida y la falta de muelas ocasionan signos que normalmente se verían en pacientes que aprietan los dientes.

La falta de muelas puede ocasionar diversos padecimientos y malestares Imagen ilustrativa generada con IA

Qué se debe hacer si se pierden las muelas

Con base en toda esta información, el especialista enfatiza que buscar atención dental para reponer las muelas en cuanto se pierden es fundamental para evitar que el tratamiento sea mucho más costoso y complicado en el futuro.

La falta de muelas puede ocasionar dolor y vértigo IStockPhoto

Baena recomendó el uso de implantes dentales que estimulen el hueso y eviten su pérdida. Además, aclaró que los aparatos removibles, a largo plazo, pueden perjudicar la estructura ósea restante.