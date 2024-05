La fruta desconocida que baja el azúcar en sangre y tiene 30 veces más vitamina C que la naranja

Escuchar

En la medicina, el ácido ascórbico es el nombre que se le asigna a la vitamina C, que se caracteriza por ser un nutriente hidrosoluble, es decir, que se disuelve en agua, el cual se puede encontrar en algunos alimentos.

Esta vitamina actúa en el cuerpo como un antioxidante que ayuda a proteger las células contra los daños causados por los radicales libres, permite la producción del colágeno, mejora la absorción del hierro de origen vegetal y fortalece el sistema inmunitario, según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

La acerola crece espontáneamente en América Central, las Antillas y en las zonas tropicales húmedas de Sudamérica Foto de Yuri Carneiro en Unsplash

Las naranjas, los pomelos, los pimientos rojos o verdes, las frutillas y el kiwi son algunas de las frutas más conocidas por su alto contenido de vitamina C, pero existe otra que contiene de 20 a 30 veces de este componente que la naranja y se produce en Sudamérica.

La fruta poco conocida que contiene más vitamina C que la naranja

La acerola, también conocida como la cereza de Barbados o de las Indias Occidentales, es una fruta que tiene tamaño y forma similar al de las cerezas, que se encuentra en climas cálidos y tropicales, según National Geographic. Los cultivos de la fruta se pueden encontrar en el sur de Texas (Estados Unidos), México, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y la India, pero uno de sus mayores productores es Brasil.

Esta fruta aporta 30 veces más vitamina C que la naranja Photoongraphy

De acuerdo con la revista Journal of Food Science and Technology, este fruto es una de las mayores fuentes naturales de vitamina C, puesto que 100 gramos pueden aportar entre 1000 a 2000 miligramos de este componente. También, contiene vitaminas A, B1, B2, B6, sales minerales como el calcio, hierro, magnesio, fósforo y potasio, carotenoides, flavonoides, azúcares y polifenoles. Se caracteriza por tener un sabor ácido y un tono que varía entre el rojo y amarillo.

Sus componentes pueden ayudar a la producción del colágeno, tiene un efecto protector contra los rayos ultravioleta, disminuye el riesgo de envejecimiento prematuro, las lesiones musculares, reduce el estrés oxidativo y la genotixicidad.

Ayuda a aumentar las defensas y hasta provee de colágeno, clave para la piel P-fotography

El consumo de la acerola se recomienda para combatir la debilidad, la fatiga -que se puede presentar en la recuperación de enfermedades o cirugías-, aliviar espasmos gastrointestinales, aumentar las defensas y enfrentar los síntomas de la diarrea.

Además, puede intervenir en la síntesis de los neurotransmisores que se encargan de la regulación del humor, como la dopamina. Esto sucede porque la vitamina C está implicada en la producción de la hormona que favorece a la sensación del placer.

Contraindicaciones

Como siempre, es clave consultar a un médico antes de sumar cualquier nuevo alimento a nuestra dieta.

Podés realizar diversas recetas con la acerola, pero los expertos recomiendan que el consumo diario de este fruto debe estar entre 2 a 3 porciones al día, cuya cantidad en gramos estaría entre los 160 y 240.

La razón por la que debés regular su consumo es porque podría generar calambres, espasmos, diarrea, náuseas, vómitos y malestar general, por lo que se recomienda consultar con un nutricionista antes de incluirlo en la dieta.

Debés tener especial cuidado si padecés de gota o cálculos renales, ya que las altas dosis de vitamina C pueden resultar perjudiciales y empeorar los síntomas. Cabe destacar que debido a su característica hidrosoluble, el cuerpo suele eliminar los excesos por sí mismo.

El Tiempo (Colombia)