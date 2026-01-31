El truco para exfoliar codos y rodillas con bicarbonato de sodio que lamentarás no haber aplicado antes

Durante décadas, el bicarbonato de sodio estuvo presente en infinidad de remedios de belleza. En la antigüedad, este compuesto se utilizaba como exfoliante físico debido a su textura espesa, granulada y suave.

Aunque también tiene otras aplicaciones como blanqueador dental casero o desodorante natural, sus propiedades abrasivas lo mantuvieron en la lista de productos para una rutina de cuidado corporal de bajo costo y de fácil acceso. Particularmente, es efectivo en zonas donde la piel suele ser más reseca y gruesa. Por eso, acá te decimos dónde y cómo utilizarlo, sin provocarte irritaciones.

El bicarbonato se utilia como exfoliante de piel desde hace mucho tiempo (Foto: Freepik)

¿Por qué el bicarbonato de sodio puede ser exfoliante?

Los expertos del sitio de salud Healthline señalan que el bicarbonato de sodio tiene un pH alto (de -9), lo que le confiere propiedades exfoliantes. Sin embargo, al ser tan abrasivo no se recomienda emplearlo directamente en la piel.

Para que se puedan aprovechar sus beneficios, es importante combinar este compuesto con otros medios hidratantes como el aceite de coco o la vaselina. Así se previenen problemas mayores como el daño a la barrera cutánea, la irritación y resequedad.

Empleado de la manera adecuada, el bicarbonato de sodio puede ayudar a eliminar las células muertas que se acumulan en la piel y que a menudo ocasionan oscurecimiento.

Los codos, las rodillas, los nudillos de las manos, los labios y los talones son áreas donde puede utilizarse con menores riesgos, siempre y cuando sea visto como un remedio casero y no como la solución a problemas dermatológicos mayores. En este caso, es mejor asistir con un profesional para evaluar el estado de la piel.

Cinco maneras de usar el bicarbonato de sodio como exfoliante

Codos

Mezclá una cucharada de bicarbonato de sodio con media cucharada de aceite de coco. Limpiá tu piel y aplica esta mezcla sobre los codos, haciendo movimientos circulares. Al final, remové el exceso con una toalla limpia; no necesitás enjuagar la mezcla porque el aceite de coco sella la hidratación, esto de acuerdo con los especialistas en piel de la Clínica de Dermatología Robótica.

Talones

Combiná una cucharada de bicarbonato de sodio con aceite de almendras. Aplicá este remedio en los talones, realizando movimientos gentiles para remover la piel a muerta; podés apoyarte con un cepillo de cerdas suaves. Lavá tus talones como lo hacés normalmente, secalos y aplicá una crema hidratante para finalizar.

Se recomienda usar el bicarbonato con vaselina o aceite de coco (Foto: Freepik)

Rodillas

Mezclá una cucharada de bicarbonato de sodio con un poco de miel. Formá una pasta ligeramente espesa y tómala con un guante exfoliante para baño. Pasá el guante con la mezcla por encima de las rodillas, como si las estuvieras tallando; no apliques fuerza para evitar irritaciones. Al cabo de dos minutos, enjuagá el exceso.

Labios

Los labios no dejan de ser una zona delicada de la cara, pero usando de manera gentil el bicarbonato de sodio podés exfoliarlos. En este caso, deberás mezclar una cucharada del compuesto con un poco de vaselina. Aplicá el remedio en tus labios, poniendo mayor atención a las comisuras, y hacé pequeños movimientos de círculos con tus dedos. Dejá reposar el bicarbonato de sodio con la vaselina durante cinco minutos más, y al finalizar enjuagá tus labios. No olvides colocar un hidratante para sellar la hidratación.

Manos

Factores como la exposición solar, el contacto constante con químicos o no ponerte crema hidratante pueden hacer que los nudillos de las manos se oscurezcan. A esta condición se la llama hiperpigmentación. Los expertos en dermatología del laboratorio Cantabria UK explican que la hiperpigmentación sucede cuando la melanina y la acumulación de células muertas impiden la renovación cutánea.

Pero al emplear productos exfoliantes se puede reducir ese oscurecimiento, destapar los poros y promover la regeneración de las células. De tal modo que la piel adquiere una apariencia radiante y uniforme de color. Para tal propósito, se recomienda mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio con yogur natural; posteriormente se aplica en las manos y se deja reposar por cinco minutos. Enjuagá el exceso e hidrata los nudillos.

*Por Fernanda Ortiz Hernández