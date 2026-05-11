Qué significa dormir siempre de costado, según la psicología

Dormir no es simplemente una pausa necesaria en nuestra rutina diaria; es el pilar fundamental que sostiene nuestra salud mental y física. Durante las horas de descanso, el organismo no solo se recupera del desgaste, sino que también lleva a cabo un proceso crucial para organizar emociones y pensamientos. Por esta razón, la ciencia y la psicología analizaron en profundidad un gesto tan cotidiano como la postura que adoptamos al cerrar los ojos cada vez que nos tumbamos en la cama al finalizar la jornada.

Elegir el lado derecho para descansar no es una decisión aleatoria. Según la psicología del sueño, esta posición refleja un deseo inconsciente de protección y búsqueda de seguridad. Quienes prefieren este costado suelen poseer un carácter marcadamente práctico y organizado, una característica que se vincula directamente al predominio del hemisferio izquierdo del cerebro, encargado del razonamiento lógico, el análisis y la estructuración de la realidad.

Elegir el lado derecho para descansar no es una decisión aleatoria (Foto: Freepik)

Desde el plano emocional, descansar sobre este lado se asocia con una notable capacidad para procesar tensiones de manera efectiva. Al reducir la presión física sobre el corazón en comparación con otras posturas, el cuerpo alcanza un estado de relajación profunda, lo que facilita la liberación del estrés acumulado durante las horas de vigilia. Asimismo, optar por el lado derecho sugiere una personalidad que prioriza el bienestar emocional y evita los conflictos innecesarios, por lo que opta siempre por entornos donde pueda sentirse resguardada y cómoda.

El respaldo científico: limpieza cerebral. Más allá del temperamento, la ciencia aporta datos contundentes sobre los beneficios físicos de esta elección. Una investigación publicada en PubMed señala que dormir de lado favorece la limpieza glinfática del cerebro. Este sistema es el encargado de eliminar las toxinas y desechos metabólicos acumulados durante la jornada.

Desde el plano emocional, descansar sobre este lado se asocia con una notable capacidad para procesar tensiones de manera efectiva Freepik

Al optimizar este proceso de “lavado” cerebral, se contribuye a mantener la agilidad mental y se reduce potencialmente el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Así, lo que parece una simple búsqueda de comodidad es en realidad una herramienta biológica clave para la salud cognitiva a largo plazo. En definitiva, la elección del lado derecho responde a una combinación de necesidades fisiológicas y patrones de conducta.