Las 11 reglas para vivir más años, según la familia más longeva del mundo

Uno de los temas más apasionantes es el de la longevidad. A la mayoría le interesa saber qué hábitos lleva adelante una persona que llega, por ejemplo, a los 100 años con buena salud y sin problemas de movilidad y, mucho menos, deterioros en el funcionamiento cognitivo. Si bien nada puede garantizar este resultado, existen algunos lugares bautizados como las “Zonas Azules”, por tratarse de sitios con condiciones ideales para que sus habitantes vivan una gran cantidad de años. En este contexto, existe una familia italiana que se caracterizó por ser la más longeva -gracias a la suma de las edades de sus integrantes- y que llevó adelante una dieta que los condujo al bienestar.

En los últimos años, la población mundial se interesó más en el cuidado del cuerpo humano con el objetivo de evitar enfermedades, llevar una vida plena y vivir la mayor cantidad de años posible. En este contexto, se popularizaron los lugares conocidos como “zonas azules”, donde sus habitantes llevan una serie de buenos hábitos que les permite vivir más cantidad de años.

Los Melis lograron un récord Guinness por llegar a la mayor edad combinada con un total de 818 años, distribuidos en 9 hermanos

¿Qué son las zonas azules? Dan Buettner, autor de este término, determinó que en ciertos lugares del planeta Tierra las personas viven más tiempo y de manera saludable, ya que “vivían en entornos que los impulsaban al movimiento diario, fomentaban la conexión social y la alimentación basada en plantas”. Estos lugares son Loma Linda en California; Nicoya en Costa Rica; Okinawa en Japón, así como también las islas de Cerdeña; e Icaria en Italia y Grecia.

Una familia longeva y un secreto detrás

Una de estas familias de Cerdeña llamó la atención en 2012, cuando los Melis de Perdasdefogu lograron un récord Guinness por llegar a la mayor edad combinada con un total de 818 años, distribuidos en 9 hermanos. Todos aparecieron en el documental de Netflix titulado Live to 100: Secrets of the Blue Zones en 2023 y contaron cómo lograron este increíble suceso de que todos vivan tantos años. Por ejemplo, la familia contó que un alimento básico de su alimentación diaria es una sopa de tres legumbres y verduras que, gracias a los nutrientes, fibras y proteínas, el cuerpo tiene grandes beneficios en el organismo.

En Live to 100: Secrets of the Blue Zones en 2023 las familias contaron cómo lograron este increíble suceso de que todos vivan tantos años

Además, esta familia decidió compartir parte de sus consejos para inspirar a muchos a que lleven mejores hábitos saludables con respecto a la alimentación, que es uno de los motivos esenciales de su longevidad.

Las 11 reglas de la dieta de la Zona Azul para vivir más años, según la familia Melis

Comer una mayor cantidad de plantas

Comer carne con moderación

Incluir tres pequeñas raciones de pescado en la semana

Evitar productos lácteos, aunque un poco de yogur y queso cada tanto está bien

Consumir un máximo de tres huevos por semana.

Comer, al menos, media taza de porotos cocidos una vez a la semana

Disfrutar de golosinas azucaradas cuando celebres

Comer frutos secos como refrigerio

Evitar el pan de supermercado y modificarlo por el de grano integral, centeno o masa madre.

Consumir alimentos integrales en lugar de procesados

Mantenerse hidratado con abundante agua y disfrutar del vino tinto con moderación

Si las personas comienzan a incorporar alguno de estos consejos, el resultado se verá a través del bienestar del organismo.

LA NACION