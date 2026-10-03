Los peluqueros coinciden: no hay que lavarse el pelo todos los días pero tampoco una vez por semana

El cuidado del cabello constituye una de las rutinas de higiene más personales y, al mismo tiempo, una de las que genera mayor incertidumbre. Lejos de las fórmulas universales, la salud capilar responde a un delicado equilibrio entre la limpieza, la hidratación y la preservación de los aceites naturales del cuero cabelludo. Variables como el clima, la intensidad de la actividad física y la producción sebácea de cada organismo marcan la pauta real de lavado. Por eso, los especialistas coinciden en que la clave de una buena higiene no reside en un calendario rígido, sino en atender las necesidades biológicas y la reacción ante los factores externos.

Paso a paso: qué tener en cuenta a la hora de lavar el pelo

Si bien la personalización de la rutina es clave, la dermatología ha fijado parámetros generales que responden al funcionamiento de las glándulas sebáceas y a la arquitectura de la fibra capilar. En esa línea, la dermatóloga Elisabet Jubert precisa en el blog de Dermatología Girona que los intervalos entre lavados pueden registrar marcadas oscilaciones según el caso:

Cabello seco o con rulos: debido a que su textura dificulta que la grasa natural se desplace por todo el tallo, este tipo de pelo suele requerir menos limpieza. Un lavado cada 4 a 7 días suele bastar para evitar la sequedad excesiva. En estos casos, el uso de mascarillas hidratantes y champús nutritivos es esencial.

Cabello graso: se caracteriza por una producción excesiva de sebo que otorga un aspecto pesado al poco tiempo. Para estas personas, lo ideal es realizar el lavado cada 1 o 2 días, utilizando productos específicos que limpien profundamente sin provocar un efecto rebote en la producción de grasa.

Cabello normal: al mantener un equilibrio constante, este tipo de cabello suele lucir saludable con un lavado cada 2 o 3 días. El uso de champús suaves permite eliminar la suciedad acumulada sin agredir la protección natural de la fibra.

Factores que alteran la rutina de lavado del pelo​

Peluqueros explican por qué es importante cuidar la temperatura del agua a la hora de lavarse el pelo FaustFoto

Más allá de la clasificación básica, existen circunstancias que obligan a modificar la frecuencia. El ejercicio intenso, que implica una mayor sudoración, o la exposición a ambientes con alta contaminación y humedad, pueden hacer que un cabello normal necesite una limpieza más recurrente.

Por otro lado, técnicas como el ‘co-wash’ o lavado solo con acondicionador se han popularizado entre quienes tienen el cabello muy seco o tipo afro, permitiendo mantener la manejabilidad y la hidratación entre los lavados con champú.

La salud capilar se manifiesta cuando el cuero cabelludo no presenta irritaciones y el pelo mantiene su brillo natural.

Si el cabello se siente aceitoso, es señal de que necesita limpieza; si, por el contrario, se nota quebradizo y opaco, es posible que se esté lavando en exceso. Adaptar la frecuencia a las señales que envía el propio cuerpo es la estrategia más efectiva para lograr una apariencia óptima.