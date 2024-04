Escuchar

Las uñas o placa ungueal suelen ser un indicador de salud. Más allá de la manicura, hay que prestar atención a señales como cambios de color, aparición de manchas, entre otros, que alertan sobre posibles enfermedades.

Manchas blancas en las uñas: ¿qué son y por qué salen?

La aparición de manchas blancas en las uñas, conocidas como leuconiquia, es una de ellas. Aunque no tienen un solo origen, suelen ser ignoradas y puede estar dejando pasar un llamado de tu cuerpo.

“Las manchas blancas en las uñas se conocen clínicamente con el nombre de leuconiquia y pueden deberse al uso de ciertos medicamentos o enfermedades, pero no tiene una correlación con la alimentación”, explicó Diego Sívori, director de la Licenciatura en Nutrición de Universidad Argentina de la Empresa.

Esta alteración puede ser total, parcial o aparente y presentarse como un blanqueo completo, como líneas o puntos.

Como explica el portal Tua Saúde “la leuconiquia no es considerada una enfermedad y tampoco suele presentar síntomas asociados” y puede aparecer tanto en las uñas de las manos, como en las de los pies.

Causas de las manchas blancas en las uñas

Aunque se suelen atribuir estas manchas blancas en las uñas a falta de calcio, hierro o zinc, no hay evidencia científica suficiente que lo sustente.

“Los niveles de calcio en la uña son bajos. Este no le confiere la dureza y no se relaciona con la leuconiquia”, explicó Lourdes Navarro, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) al portal Cuidate Plus.

Es por eso que estas manchas suelen aparecer por golpes o alternaciones de la uña. También pueden ser señal de onicomicosis, psoriasis, alopecia areata, intoxicación por arsénico o ser un efecto secundario de las quimioterapias.

Los casos más graves son las rayas blancas transversales, ya que son las características de la intoxicación por metales pesados (arsénico, talio) y graves alteraciones metabólicas.

Recordá que tenés que consultar a un médico siempre que notes algo fuera de lo común en tus uñas o en el cuerpo.