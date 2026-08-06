Paula Pareto dio la receta ideal para sumar huevos a la dieta y ayudar a prevenir el Alzheimer

Pasó exactamente una década desde que Paula Pareto ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 un 6 de agosto de ese año. Antes, en Pekín 2008, había ganado la de bronce. La exjudoca fue la primera mujer argentina en ser campeona olímpica y la primera deportista argentina que ganó dos medallas olímpicas en disciplinas individuales. Hoy en día divide su vida entre las guardias de hospital y la ayuda en hospitales zonales -es traumatóloga- y el Pareto Caffé que abrió en San Fernando. Tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram y comparte ahí su exigente rutina -nunca dejó de entrenar- y la dieta que sigue para estar al 100% pese a su retiro del judo.

Esta semana, la Peque, como se la conoce, compartió una receta especial que incluía muchos huevos y destacó por qué le pareció importante ese ingrediente. “Leí un artículo que potenció mis ganas de comer huevos. También potenció mi intento de ser útil a ustedes en compartir información de la buena. ¿Por qué digo esto? Un estudio asegura que si comés huevos tenés hasta el 27% menos de riesgo de tener Alzheimer", comenzó.

La receta que compartió la Peque Pareto para incluir huevo en tu dieta diaria

A su vez, aclaró: “¿Por qué podría producirse este efecto protector? La explicación que plantean los investigadores se encuentra en la composición nutricional del huevo, que aporta colina, nutriente que actúa como precursor de la acetilcolina y la fosfatidilcolina, esenciales para la memoria y función sináptica. También contiene luteína y zeaxantina, carotenoides que se acumulan en el tejido cerebral y que se han relacionado con un mejor rendimiento cognitivo y con una menor exposición al estrés oxidativo. La verdad siempre lo incorporo en mis platos, pero ahora lo haré con más ganas”.

El paso a paso:

1. Una sartén con los siguientes ingredientes

Chorrito de aceite

Puré de calabaza

Especias, las que más les gusten (yo usé cúrcuma + pimienta -para potenciar el efecto de la cúrcuma-, sal, ajo en polvo y nuez moscada)

4 huevos

Puñado de mix de frutos secos

200 gramos de mozzarella

2. Tapar con un plato y dejar unos 10 minutos

3. Mix de semillitas

4. ¡A disfrutar!