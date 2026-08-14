Por qué la dieta DASH es la más recomendada para prevenir el Alzheimer y proteger la memoria

Un estudio publicado en la revista científica Alzheimer’s & Dementia encontró que las mujeres que mantuvieron una alimentación saludable entre los 40 y 60 años tuvieron una menor probabilidad de presentar deterioro cognitivo en la vejez. La investigación fue liderada por científicos de las universidades de Nueva York (NYU) y Columbia.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron los datos de 5116 mujeres que participaron en el New York University Women’s Health Study. Sus hábitos alimentarios fueron registrados entre 1985 y 1991, cuando tenían una edad promedio de 49 años, y posteriormente fueron monitoreadas durante más de 30 años, hasta alcanzar una edad media cercana a los 79 años.

El Alzheimer es un trastorno cerebral progresivo y la causa más común de demencia

Entre los principales hallazgos, la investigación evidenció que las mujeres con mayor adherencia a la dieta DASH tenían un 17% menos de probabilidades de presentar deterioro cognitivo en comparación con aquellas que no seguían este patrón alimentario.

¿Qué alimentos incluye la dieta DASH?

La dieta DASH fue diseñada para controlar la presión arterial y prioriza alimentos de origen vegetal, mientras limita las grasas saturadas, el sodio y los azúcares añadidos. Según los investigadores, este patrón también podría beneficiar la salud cerebral. Entre los alimentos que recomienda consumir con mayor frecuencia se encuentran:

Verduras, especialmente las de hoja verde

Frutas frescas

Cereales integrales

Legumbres

Frutos secos y semillas

Lácteos bajos en grasa

Pescado

Aves de corral

Aceites saludables, como el de oliva

La dieta DASH, es decir enfoques dietéticos para detener la hipertensión, es una gran aliada para la memoria doctorugarte.wordpress.com

Estos son los alimentos que debe limitar

Carnes rojas y carnes procesadas

Manteca y otras grasas saturadas

Quesos enteros

Alimentos fritos

Dulces y postres

Bebidas azucaradas

Productos ultraprocesados

Alimentos con alto contenido de sodio, como embutidos y snacks

La dieta DASH recomienda moderar el consumo de estos productos para favorecer la salud cardiovascular y, de acuerdo con el estudio, contribuir al cuidado de la función cognitiva con el paso de los años.

El cuidado de las funciones cognitivas es fundamental para evitar problemas peores en el futuro Ground Picture - Shutterstock

Según los investigadores, una alimentación rica en potasio, calcio, magnesio, fibra y antioxidantes favorece la salud cardiovascular, un aspecto clave para el buen funcionamiento del cerebro. Por ello, este patrón alimentario se asocia con una mejor conservación de las funciones cognitivas durante el envejecimiento.

Los investigadores aclararon que ningún alimento o dieta puede prevenir por sí solo el Alzheimer. Por ello, recomendaron mantener una alimentación saludable junto con actividad física regular, un buen descanso, el control de enfermedades crónicas y evitar el consumo de tabaco para favorecer la salud cerebral a largo plazo.

Por Katherine Shirley Bravo