¿Por qué siento hormigueo en las manos y cuándo debe consultar al médico?

Si ha sentido las manos dormidas o sensación de entumecimiento, no se alarme: es bastante habitual y suele estar relacionado con mantener una postura en una misma posición o con la compresión de los nervios.

Cuando este hormigueo persiste frecuentemente durante la noche o viene combinado con pérdida de fuerza o mareos, es momento de consultar con un especialista y realizar una valoración médica, según Infosalus.

Esto se conoce como parestesia y ocurre cuando se ejerce presión, se inflama o se daña un nervio periférico que envía señales del cerebro a las manos, según Mayo Clinic. Aunque en la mayoría de las ocasiones no es algo grave, las causas principales pueden ser las siguientes.

Esto se conoce como parestesia y ocurre cuando se ejerce presión, se inflama o se daña un nervio periférico Shutterstock - Shutterstock

Factores neuropáticos o compresivos

Síndrome del túnel carpiano: Ocurre cuando el nervio mediano se comprime a su paso por la muñeca. Es la causa más común de hormigueo.

Ocurre cuando el nervio mediano se comprime a su paso por la muñeca. Es la causa más común de hormigueo. Atrapamiento del nervio cubital: Derivado de la presión sobre el nervio en la zona del codo o la muñeca.

Derivado de la presión sobre el nervio en la zona del codo o la muñeca. Radiculopatía cervical: Ocurre cuando un nervio en el cuello se pinza o inflama debido a hernias discales o cambios degenerativos en la columna vertebral.

Factores deficitarios o metabólicos

Diabetes mellitus: Los niveles elevados de glucosa en sangre de forma continua dañan las fibras nerviosas periféricas.

Deficiencia de vitamina B12: La falta de esta vitamina esencial compromete la vaina de mielina.

Aunque es normal el hormigueo y no siempre es de gravedad, si esta sensación de entumecimiento viene acompañada de mareos u otros factores, hay que consultar a un médico bbc-mundo-14416

Trastornos circulatorios: Afecciones como el fenómeno de Raynaud provocan el estrechamiento de los vasos sanguíneos en los dedos como respuesta al frío o al estrés.

Uso de fármacos: Ciertos tratamientos farmacológicos de uso prolongado, como la quimioterapia, pueden generar neuropatía periférica como efecto secundario.

¿Cuándo acudir al médico de inmediato?

Aunque es normal el hormigueo y no siempre es de gravedad, si esta sensación de entumecimiento viene acompañada de mareos, o se extiende en más partes del cuerpo como los brazos, de dificultad para hablar o interrumpe su sueño, esto puede indicar otras enfermedades que deben ser atendidas por un experto para dar un diagnóstico, especialmente en urgencias.

Por Álvaro Richard Real Martínez