Qué alimentos hay que evitar para no enfermar al cerebro, según la ciencia

Escuchar

Al igual que ciertos alimentos benefician al cerebro, otros son conocidos por perjudicarlo. Muchas veces se habla del pescado como “la comida del cerebro”. Sus altos niveles de omega-3 ayudan a reducir la inflamación del cerebro, preserva la memoria y mejora la salud mental.

Por otra parte, hay comidas consideradas no saludables que afectan de manera grave a este órgano central. Algunos ejemplos son las hamburguesas, papas fritas, o alimentos con altos niveles de azúcares. Estos pueden llevar a inflamaciones cerebrales, enfermedades crónicas y déficit cognitivo.

Aun cuando son conocidos por ser dañinos, estos alimentos tienen especial impacto sobre el cerebro Internet: Seonet

Los alimentos que perjudican al cerebro

1. Comida rápida

Las hamburguesas, los nuggets de pollo o las papas fritas tienen una mala reputación generalizada. La Dra. Annie Fenn -quien también es chef- asegura en su blog que la razón por la que este tipo de comida es dañina para la salud cerebral es por el uso de aceite en su cocción.

Esta autora explica que cuando se cocina con aceite a altas temperaturas, se crean partículas inflamatorias conocidas como “Productos finales diuréticos de la glicación avanzada” (dAGEs por sus siglas en inglés). Según un estudio del Centro Nacional de Biotecnología, los altos niveles de dAGEs tienen correlación directa con el Alzheimer y la demencia en personas adultas.

2. Pastelería y productos de panadería

Diferentes productos dulces como las galletas o las tortas tienen, en su consumo regular, un impacto negativo. Sus elevados valores de azúcares afectan tanto la salud cerebral como la cardíaca.

La nutricionista Cheryl Mussatto comenta en Eat Well To Be Well que, debido a sus consecuencias negativas, a estos alimentos se los conoce como “agotadores del cerebro”.

La Dra. Fenn concuerda con que el azúcar es perjudicial para el cerebro. Además, agrega que, basado en estudios científicos, su consumo en exceso aumenta el riesgo de demencia y de aneurismas.

3. Bebidas con endulzantes artificiales

Según Mussatto, el azúcar no es el único problema, sino también los endulzantes artificiales. Estos incrementan el número de bacterias en el intestino. Ella explica que el intestino y el cerebro están en constante comunicación, por lo que si algo es negativo para uno de los dos, lo será para ambos.

Otros estudios científicos mostraron que el endulzante aspartame eleva los niveles de cortisol, también conocida como la “hormona del estrés”. El exceso de esta hormona genera inflamación corporal y problemas cognitivos y de conducta. “El consumo de estos endulzantes puede tener impacto en el aprendizaje y el humor”, añade Mussato.

Cómo cambiar la dieta para mejorar la salud cerebral

Es probable que consumas muchos de estos alimentos en el día a día. Según los expertos en cerebro, no hay que preocuparse ya que el cambio en la dieta puede ser gradual y nunca es tarde para empezar a hacerlo.

Una dieta equilibrada ayuda a reducir el riesgo de Alzheimer y demencia, en especial a personas mayores Internet: Enfermería El Salvador

La clave para una dieta de este tipo es recortar los tres alimentos mencionados en la medida que sea posible. Esto no significa que haya que dejarlos por completo, pero sí intentar reducir su consumo.

Además, hay dos libros que pueden servir de guía: “The Brain Health Cookbook” de la nutricionista Julie Andrews y “The Healthy Mind Cookbook” de la médica Rebecca Katz. En ambos, se pueden encontrar una variedad de recetas deliciosas sin la necesidad de usar alimentos que perjudican la salud cerebral.

LA NACION